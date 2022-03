Englands früherer Nationalstürmer Defoe beendet seine Karriere

Der frühere englische Nationalstürmer Jermain Defoe hat im Alter von 39 Jahren seine Karriere beendet, wie er selbst via Twitter verkündete.

Eng am Mann: Per Mertesacker (li). und Jermain Defoe (re.) im Achtelfinale der WM 2010 in Südafrika. picture alliance / dpa

In der Premier League spielte Defoe unter anderem für West Ham United und Tottenham. Dabei erzielte er in 496 Spielen 162 Tore (neuntbester Torschütze in der Geschichte der Premier League) und für die englische Nationalmannschaft in 57 Spielen 20 Tore.

"Nach 22 Jahren als Spieler habe ich entschieden, mich vom Profifußball zurückzuziehen", schrieb Defoe auf Twitter. "Es war eine wirklich schwere Entscheidung und eine, die ich mit meiner Familie und denen, die mir am nächsten stehen, besprochen habe."

Nach der schottischen Meisterschaft mit den Glasgow Rangers im vergangenen Jahr spielte der 39-Jährige zuletzt für Sunderland in der dritthöchsten englischen Liga. Nun ist aber endgültig Schluss.