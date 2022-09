England gegen Deutschland: Wer überträgt live im Free-TV und Stream?

England gegen Deutschland, zweifellos ein Klassiker des Weltfußballs - zum Abschluss der Nations League kommt nun ein weiteres Kapitel dazu. Wo ist die Partie live in TV und Stream zu sehen?

Das Duell zwischen Deutschland und England blickt auf eine lange und ereignisreiche Geschichte zurück. Da wäre das WM-Finale 1966 mitsamt des noch immer polarisierenden "Wembley-Tors" oder die spektakulären Halbfinals bei der WM 1990 oder der EM 1996.

Und auch das Hinspiel im Juni hatte Drama zu bieten, so führte Deutschland in München lange Zeit mit 1:0, ehe Harry Kane kurz vor Schluss per Elfmeter den 1:1-Endstand besorgte und den Three Lions noch einen Punkt sicherte.

Danach blieben englische Erfolgserlebnisse jedoch weitestgehend aus, folglich geht es für England am Montag, 26. September, in Wembley nun auch um den Verbleib in Liga A der Nations League, während Deutschland die Gruppe 3 gewinnen und sich damit für das Endturnier qualifizieren kann.

Anpfiff ist um 20.45 Uhr. RTL überträgt das Spiel live im Free-TV und bietet auch einen Stream über den kostenpflichtigen Dienst RTL+ an. Ebenfalls kostenpflichtig ist DAZN, das das Spiel ebenfalls streamen wird.

Danach wird es vor dem WM-Start am 23. November gegen Japan (14 Uhr) nur noch ein Testspiel im Oman geben.

Weitere deutsche Vorrundengegner bei der WM sind Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember).