Endspurt in La Liga: Joaquin, Platz sieben - und ein XXL-Abstiegskampf

Welche Entscheidungen fallen noch am letzten Spieltag in La Liga? Vor allem der Abstiegskampf verspricht Hochspannung.

Mit Barcelona steht der Meister, mit Real Madrid, Atletico Madrid und Real Sociedad die Champions-League-Teilnehmer fest. Dazu gesellt sich der FC Sevilla, der dank seines erneuten Coups in der Europa League in die Königsklasse eingezogen ist.

Auch die Teilnehmer an der Europa League stehen mit Villarreal und Betis bereits fest. Doch wer zieht als Tabellensiebter in die Conference League ein?

Osasuna hat Conference League in der eigenen Hand

Die besten Karten hat Osasuna (50 Punkte). Da in Spanien der direkte Vergleich zählt, liegt das Team aus Pamplona vor dem punktgleichen Athletic Bilbao. Mit dabei im Rennen sind auch noch Girona und Rayo Vallecano (beide 49). Pikant: Osasuna empfängt am letzten Spieltag Girona, während Bilbao bei Real Madrid gefordert ist. Rayo Vallecano ist beim Tabellenzwölften auf Mallorca im Einsatz.

Sechskampf um den Klassenerhalt

Fast schon traditionell spannend ist der Abstiegskampf in La Liga. Dem FC Elche und Espanyol Barcelona ist nicht mehr zu helfen - doch davor kämpfen noch sechs Teams um den Klassenerhalt. Aktuell würde es Valladolid (39) erwischen, das aber mit einem Sieg den Konkurrenten Getafe (41) überholen und sich so retten kann. Selbst der Tabellen-13. FC Cadiz (41, in Elche) ist noch nicht sicher durch, genauso wie der FC Valencia (41, bei Real Betis) . Ebenfalls zittern müssen Aufsteiger Almeria (40, bei Espanyol) und Celta Vigo (40, gegen Barça). Sämtliche Konstellationen beim Kampf um den Klassenerhalt und auch um Rang sieben können Sie in unserem Tabellenrechner durchspielen.

Joaquin vor der Krönung

Saisonfinale in La Liga 2 Granada und Las Palmas kehren zurück - Aufstiegsrunde beginnt in Eibar

Emotional wird es bei Real Betis, auch wenn es für die Andalusier sportlich um nichts mehr geht. Denn die lebende Vereinslegende Joaquin hat 621 Spiele in La Liga absolviert. Wird der Angreifer gegen seinen Ex-Klub Valencia eingesetzt, ist er gemeinsam mit dem ehemaligen Keeper Andoni Zubizarreta neuer Rekordspieler in La Liga. Sollte nicht noch eine Verletzung dazwischenkommen, wird das seit langem ausverkaufte Stadion Kopf stehen. So oder so wird es der letzte Auftritt für den 41-Jährigen als Aktiver im Benito Villamarin. Eine Partie mit Tränengarantie.

"Pichichi" Lewandowski

Die erste Saison, der erste "Pichichi". Robert Lewandowski liegt in der spanischen Torjägerliste uneinholbar vorne, zumal sein einziger halbwegs ernsthafter Widersacher Karim Benzema (18 Tore) wohl verletzungsbedingt gar nicht auflaufen kann. Lewandowski werden seine 23 Saisontreffer also reichen. Rang drei belegt aktuell Joselu (16 Tore) von Absteiger Espanyol.