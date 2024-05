Ende des Zweijahres-Zyklus: Wörns nominiert U-19-Kader

Für den fünftägigen Lehrgang in Dänemark und das Testspiel gegen die dänische Auswahl hat U-19-Bundestrainer Christian Wörns einen 22 Mann starken Kader berufen. Mit dabei sind auch einige bekannte Gesichter aus den ersten drei Profiligen.

Zum Saisonabschluss steht für die U-19-Nationalmannschaft ein letztes Testspiel an: Im dänischen Haderslev geht es am 22. Mai im Rahmen eines fünftägigen Lehrgangs gegen Dänemark. Für die Maßnahme nominierte Bundestrainer Christian Wörns 22 Spieler, unter ihnen auch einige Akteure, die bereits regelmäßig im Profibereich zum Zuge kommen. Das Testspiel gegen die Dänen ist für Wörns' Schützlinge dabei ihr letzter Auftritt in der U 19.

"Unser Lehrgang mit dem Länderspiel gegen Dänemark stellt den Abschluss des zweijährigen Zyklus' mit dem 2005er-Jahrgang dar", erklärte der Bundestrainer auf der DFB-Homepage. Der Gegner ist aus Sicht des Ex-Nationalspielers ebenfalls noch einmal ein Gradmesser für seine Schützlinge: "Mit Dänemark haben wir einen starken Gegner, von dessen Qualität wir uns bereits im vergangenen Jahr bei zwei Heimspielen überzeugen konnten. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem wir auf jeden Fall noch einmal alles geben werden, um einen erfolgreichen gemeinsamen Abschluss haben."

Der Kader der deutschen U 19:

Hannes Hermann (Hamburger SV), Leon-Oumar Wechsel (Hannover 96), Kofi Jeremy Amoako (VfL Wolfsburg), Noel Bigo Atom (Brighton & Hove Albion), Niklas Barthel (FC Schalke 04), Elias Baum (Eintracht Frankfurt), Vitalie Becker (FC Schalke 04), Benjamin Bediako Boakye (VfB Stuttgart), Lukas Bornschein (Hamburger SV), Malek El Mala (Viktoria Köln), Max Grüger (FC Schalke 04), Mert Kömür (FC Augsburg), Reno Münz (Bayer Leverkusen), Montell Ndikom (Hannover 96), Jean-Philippe Njike Nana (VfL Bochum), Denis Pfaffenrot (SpVgg Greuther Fürth), Leander Popp (SpVgg Greuther Fürth), Ben Schlicke (SpVgg Greuther Fürth), Max Scholze (FC Bayern München), Klaus Suso (Fortuna Düsseldorf), Fabio Torsiello (SV Darmstadt 98), Matti Wagner (1. FC Köln).