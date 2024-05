Emotionaler Abschied: Giroud verlässt Milan in Richtung MLS

Im Alter von fast 38 Jahren verabschiedet sich Olivier Giroud nicht nur von der AC Mailand, sondern auch vom europäischen Fußball. Der Franzose schlägt seine Zelte fortan in der MLS auf.

"Ich bin hier, um zu erzählen, dass die nächsten zwei Spiele meine letzten für Milan sein werden", lauteten die Worte, die Olivier Giroud zu Beginn eines rund 30-minütigen Interviews wählte, das am Montagnachmittag auf der Klubwebsite erschien. Dabei meldeten sich auch einige Mailänder Wegbegleiter um Trainer Stefano Pioli oder den deutschen Nationalspieler Malick Thiaw, der sich "dankbar" für die gemeinsame Zeit zeigte.

Darüber, dass der 37-Jährige seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird, war indes bereits seit einigen Wochen spekuliert worden. Nun folgte die offizielle Bestätigung.

Nur ein Titel mit Milan

"Sehr stolz darauf", was er "über die vergangenen drei Saisons" in Mailand getan habe, sei Giroud. Dennoch sei aus Sicht des "ein bisschen emotionalen" Stürmers "die richtige Zeit gekommen, das nun zu verkünden." In 130 Pflichtspielen für die Rossoneri erzielte der Angreifer 48 Treffer und bereitete weitere 20 Tore direkt vor.

Seinen größten - und zugleich einzigen - Titel während seiner Zeit in Mailand feierte der Franzose in seiner Debüt-Saison 2021/22, als er mit elf Treffern und vier Assists einen nicht unbedeutenden Anteil am 19. Scudetto der AC hatte. Dass er dem Verein in den zwei darauffolgenden Spielzeiten zu keinem weiteren Titel verhelfen konnte, trüge die Stimmung zum Abschied derweil.

Die Entscheidung wiederum habe er "vor wenigen Wochen" getroffen und dabei auch seine Familie berücksichtigt, die gemeinsam an seiner Seite seit Jahren "mit 200 km/h" durch das Leben gehe.

Trifft Giroud in Los Angeles auf einen alten Kollegen?

Eine komplette Vollbremsung möchte der Mittelstürmer jedoch noch nicht einlegen, stattdessen blicke er nun auf eine "andere Lebenserfahrung" voraus. Wie der 37-Jährige nämlich ebenfalls verkündete, wird er die Fußballschuhe nach seinem Abgang aus der lombardischen Hauptstadt nicht an den sprichwörtlichen Nagel hängen, sondern in den USA weiter auf Torejagd gehen.

In der MLS wird Giroud, der sich Milan im Juli 2021 vom FC Chelsea angeschlossen hatte, aller Voraussicht nach das Trikot des Los Angeles FC tragen. Ein Wechsel in die Stadt der Engel wurde bereits im April von der Nachrichtenagentur AFP konkret ins Gespräch gebracht und dürfte in naher Zukunft vollzogen werden.

In Hugo Lloris, an dessen Seite Giroud 96 Spiele für die französische Nationalmannschaft bestritten hat, dürfte auch der passende Reiseführer für eine Tour durch die Hollywood Hills schnell gefunden sein. Der ehemalige Schlussmann der Equipe Tricolore steht bereits seit Anfang des Jahres beim LAFC unter Vertrag.

Sein letztes Spiel im Trikot der Rossoneri wird Olivier Giroud am 26. Mai bestreiten, wenn die US Salernitana im Giuseppe Meazza gastiert. Vor dem Abschiedsspiel des Weltmeisters von 2018 treffen die Mailänder aber erst einmal auswärts auf den FC Turin (Samstag, 20.45 Uhr).