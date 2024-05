EM-Kader von DFB-Testspielgegner Ukraine: Zinchenko, Mudryk und Dovbyk nominiert

Wie Bundestrainer Julian Nagelsmann hat auch der ukrainische Nationalcoach Serhiy Rebrov am Donnerstag seinen vorläufigen EM-Kader bekanntgegeben. Unter anderem reist ein Akteur aufgrund des Champions-League-Endspiels verspätet an.

Durch Comeback-Qualitäten sicherte sich die Ukraine in den Play-offs eines der drei letzten Tickets für die EM. Sowohl im Halbfinale in Bosnien-Herzegowina als auch im Endspiel gegen Island trotzten die Gelb-Blauen einem 0:1-Rückstand und gewannen beide Partien mit 2:1. Die Siegtreffer erzielte die Ukraine jeweils spät: Artem Dovbyk traf im Halbfinale in der 88. Minute und Mykhailo Mudryk im Finale in der 84.

Beide Torschützen stehen wenig überraschend auch im am Donnerstag bekanntgegebenen EM-Aufgebot. Chelseas Mudryk kann seinen Fokus bereits auf das Turnier legen. Denn nach einem Zusammenprall mit Brightons Tariq Lamptey verkündete er wenige Stunden vor der Kader-Nominierung seinen Ausfall für letzte Saisonspiel gegen Bournemouth. "Ihm war ein bisschen schwindlig. Wir haben ihn mit einer Gehirnerschütterung ausgewechselt, und die Regel lautet sieben Tage, sodass er für das nächste Spiel nicht zur Verfügung stehen wird", hatte Mauricio Pochettino bereits nach dem 2:1 bei den Seagulls gesagt.

Noch drei Testspiele vor der EM

Sollte er wie vom Blues-Trainer erwartet "nur" eine Woche pausieren, dürfte Mudryk im Test gegen Deutschland Anfang Juni mitwirken. Für die Ukrainer ist es das drittletzte Spiel vor Turnierbeginn. Anschließend bereiten sie sich noch mit Partien gegen Polen und die Republik Moldau auf das Großereignis vor.

Neben Mudryk berief Nationaltrainer Serhiy Rebrov noch drei weitere Legionäre aus der Premier League: Vitaliy Mykolenko (Everton), Illya Zabarnyi (Bournemouth) und Oleksandr Zinchenko (Arsenal). Ein weiteres Quartett ist in der spanischen Liga aktiv. Zusätzlich zu Angreifer Dovbyk, der die Torjägerliste in La Liga mit 20 Toren anführt, Teamkollege Viktor Tsygankov, Roman Yaremchuk (Valencia) sowie Reals Schlussmann Andriy Lunin (reist wegen des Endspiels in der Champions League verspätet an).

Mit diesem Kader dürfen sich die Osteuropäer in der Gruppe E mit Belgien, Slowakei sowie Rumänien berechtigte Hoffnungen aufs Weiterkommen machen.