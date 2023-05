El Salvador: Mindestens zwölf Tote bei Stadionkatastrophe

Das Spiel in El Salvador zwischen Alianza FC und CD FAS endete in einer Katastrophe. Bei einer Massenpanik kamen mindestens zwölf Menschen ums Leben.

Massenpanik mit schlimmen Folgen im Estadio Cuscatlan in der Hauptstadt San Salvador. AFP via Getty Images

Bei der Partie zwischen Alianza und Rekordmeister FAS kam es im 45.000 Zuschauer fassenden Estadio Cuscatlan in der Hauptstadt San Salvador zu einer Massenpanik, wie die Polizei berichtete - mit dramatischen Folgen. Im Stadion waren neun Personen verstorben, drei weitere erlagen in umliegenden Krankenhäusern ihren Verletzungen, sagte Mauricio Arriaza, Direktor der Polizei. Carlos Fuentes, Sprecher der Einsatzkräfte, berichtete von mindestens 500 verletzten Personen, 100 von ihnen befänden sich in kritischem Zustand.

Die Zeitung "La Prensa Gráfica" aus El Salvador beschrieb das Gedränge am Rande der Erstliga-Begegnung als "menschliche Lawine". Um die Arbeit der Rettungskräfte zu erleichtern, wurde das Spiel abgebrochen.

In einer ersten Reaktion bekundete der salvadorianische Fußballverband sein "tiefes Bedauern für die Ereignisse im Cuscatlan-Stadion". Alianza und FAS sind zwei der populärsten Teams in dem zentralamerikanischen Land.

Nach ersten Informationen der Polizei war es zu der Panik gekommen, als Fans versuchten, in das Stadion zu kommen. Zivilschutz-Direktor Luis Alonso Amaya sagte: "Alles hat im Sektor 'Sol General' angefangen, wo es wegen des Überverkaufs an Eintrittskarten zu einer Massenpanik kam, von der 500 Menschen betroffen waren."