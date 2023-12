Eklat um 100. Geburtstag der Republik: Türkischer Supercup in Riad abgesagt

Das Endspiel um den türkischen Supercup im saudi-arabischen Riad ist dem Vernehmen nach an diesem Freitag abgesagt worden. Schuld sollen Unstimmigkeiten zwischen dem Austragungsland und den beiden Klubs sein.

Kein türkischer Supercup zwischen Galatasaray und Fenerbahce: Im Al Awal Park ruhte der Ball am Freitag. Anadolu via Getty Images

Im Mittelpunkt der Absage stünden laut türkischen Medienberichten der 100. Geburtstag des Landes und dessen Gründervater Mustafa Kemal Atatürk. Diesem hätten beide Mannschaften auf Aufwärmshirts und durch Banner gedenken wollen, die vor Anpfiff gemeinschaftlich präsentiert werden sollten. Die Organisatoren vor Ort hätten dies wie auch das Abspielen der Nationalhymne jedoch nicht bewilligt, weshalb die Teams aus Istanbul noch vor der Anfahrt ins Stadion beschlossen hätten, nicht zum Supercup-Endspiel anzutreten.

Offizielle Stellungnahmen stehen aus

Weiteren Meldungen zufolge sei darüber hinaus auch zahlreichen Fans der Zutritt zum Al Awal Park untersagt worden, da diese Trikots oder andere Fanutensilien mit einem Abbild Atatürks mit sich führten. Offiziell bestätigt sind diese Darstellungen allerdings noch nicht.

Bereits im Vorfeld hatte die Entscheidung des türkischen Verbands, die Supercup-Partie in Saudi-Arabien auszutragen, für Kritik gesorgt. Aufgrund der historischen Bedeutung kurz nach dem 100. Jubiläum der Republikgründung vom 29. Oktober 1923 stieß die Ansetzung in Riad auf Widerspruch bei Fans und Funktionären.

Wann und wo das Spiel nachgeholt werden soll, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Mit Besiktas brachte sich der dritte große Klub aus der türkischen Hauptstadt auf X (vormals Twitter) bereits in Stellung und bot an, beide Stadtrivalen im Besiktas Stadyumu im "Atatürk-Viertel" willkommen zu heißen. "Unsere Türe steht offen", hieß es in dem Statement.