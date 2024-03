Eklat in der Türkei: Trabzonspor-Fans stürmen Feld und attackieren Fenerbahces Spieler

In der Türkei ist es erneut zu Ausschreitungen im Rahmen einer Partie der SüperLig gekommen. Fans von Trabzonspor stürmten nach Abpfiff das Feld und griffen gegnerische Spieler an.

Es sollte ein Topspiel werden: Der Dritte gegen den Zweiten, Trabzonspor gegen Fenerbahce. Doch die sportliche Komponente rückte am Sonntagabend in Trabzon mal wieder in den Hintergrund. Nachdem die Gäste aus Istanbul durch ein spätes Tor des Ex-Dortmunders Michy Batshuayi einen 3:2-Sieg eingefahren hatten, kam es nach Spielschluss zu regelrechten Jagdszenen auf dem Feld.

Dutzende Fans der unterlegenen Heimmannschaft stürmten nach Spielschluss den Platz und griffen die jubelnden Fenerbahce-Spieler und das Trainerteam an. Fotos und Videos der Szenen verbreiteten sich in den Medien und sozialen Netzwerken. Wie türkische Medien übereinstimmend berichten und Fotos belegen, kam es dabei zu handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen den Trabzonspor-Fans und Fenerbahce-Spielern, die sich gegen die Attacken zur Wehr setzten. So ist unter anderem zu sehen, wie Rechtsverteidiger Bright Osayi-Samuel auf eine vermummte Person einschlägt und von Mitspielern weggezerrt wird.

Ärger schon vor Spielende - Türkischer Verband reagiert

Die Profis mussten - genau wie das Schiedsrichter-Gespann um Referee Halil Umut Meler - vom Sicherheitspersonal geschützt werden und flüchteten vor den heranstürmenden Fans in die Kabinen. Die hitzige Partie, in der Spieler beider Teams mehrfach aneinandergerieten, war zuvor bereits mehrfach unterbrochen gewesen, weil Fans Gegenstände aufs Spielfeld geworfen hatten.

Mittlerweile hat der türkische Fußballverband (TFF) reagiert. Laut diesem sind die Vorfälle "niemals akzeptabel". Der TFF stehe außerdem im Austausch mit beiden Vereinen und Regierungsbeamten, um die Geschehnisse aufzuarbeiten. Im Anschluss an die Ermittlungen werden auch strafrechtliche Sanktionen verhängt. Der türkische Innenminister Ali Yerlikaya schrieb auf der Plattform X, dass die Identifizierung der Fans, die das Spielfeld betreten hätten, laufe. Eine Ermittlung sei eingeleitet, Gewalt auf Fußball-Plätzen nicht akzeptabel.

Schiedsrichter Meler schon wieder betroffen

In der Vergangenheit hatte der türkische Fußball mit ähnlichen Vorfällen für negative Schlagzeilen gesorgt. So war Schiedsrichter Meler bereits im vergangenen Dezember von Ankaragücüs Klubpräsidenten Faruk Koca nach einem Spiel geschlagen geworden. Koca erhielt vom Verband eine lebenslängliche Sperre, die SüperLig legte als Reaktion auf die Vorfälle eine Pause ein.

Fenerbahce erhielt sich durch den späten Sieg die Chance auf die Meisterschaft und bleibt nur zwei Punkte hinter Tabellenführer Galatasaray. Trabzonspor bleibt Tabellendritter, hat auf Fenerbahce aber bereits satte 30 Punkte Rückstand.