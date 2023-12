Ekberg verlässt den THW Kiel und die HBL

Der THW Kiel und Niclas Ekberg gehen am Ende der laufenden Saison nach zwölf gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Der 34 Jahre alte Rechtsaußen kehrt im Sommer in seine schwedische Heimat zurück.

Niclas Ekberg, Rekordtorschütze des THW Kiel, wird die Zebras im Sommer verlassen und seine Karriere bei dem Klub, bei dem einst sein von Titeln gesäumter Weg als Profi-Handballer begann, fortsetzen: Der 34-Jährige unterschrieb bei seinem Ausbildungsverein Ystads IF einen Dreijahresvertrag.

"Die Jahre in Kiel waren eine Zeit voller erfüllter Träume. Ich habe alles erlebt, was man in seinem Profi-Leben überhaupt erwarten kann. Ich habe mit dem THW Kiel alles gewonnen, was man gewinnen kann. Ab Sommer gibt es für mich und meine Familie jetzt eine Zukunft zu Hause in Schweden", sagte der 34-Jährige.

Ekberg war 2012 von AG Kopenhagen nach Kiel gewechselt und hat mit dem Klub sechsmal die deutsche Meisterschaft, viermal den DHB-Pokal sowie einmal die Champions League gewonnen. Im Oktober war er aus Schwedens Nationalteam zurückgetreten. Mit Ekberg als Torschützenkönig errang Schweden bei den Olympischen Spielen 2012 die Silbermedaille und triumphierte 2022 dank seines entscheidenden Final-Treffers bei der Europameisterschaft.

In einer Reihe mit schwedischen Vereinslegenden

"Niclas ist der nächste große Schwede, der immer mit dem THW Kiel in Verbindung gebracht werden wird. Er wird zu Recht in einer Reihe mit schwedischen Vereinslegenden wie Magnus Wislander, Stefan Lövgren und Marcus Ahlm stehen", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi.

Für THW-Trainer Filip Jicha "endet im Sommer eine Ära. Niclas ist der erfolgreichste THW-Bundesliga-Torschütze aller Zeiten. Das spricht für ihn, seine Leistung, seine Qualität, seinen Charakter und seine Einstellung. Er ist kein Mann der großen Worte, sondern lässt Taten sprechen. Ich freue mich für den THW Kiel, dass wir solch einen Spieler über eine Dekade in Kiel halten konnten. Ich freue mich persönlich, dass ich viele große Momente und Erfolge als Mitspieler und später als Trainer gemeinsam mit Niclas erleben konnte."