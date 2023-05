Eiskalt abserviert: Rune wirft genervten Djokovic raus

Holger Rune hat Novak Djokovic im Viertelfinale in drei Sätzen besiegt. Der letzten Durchgang entschied der Däne recht klar für sich, was die Nummer 1 aus Serbien sichtlich nervte.

Novak Djokovic hat das Halbfinale des ATP-Masters in Rom verpasst. Der sechsmalige Turniersieger aus Serbien verlor am Mittwoch sein Viertelfinale gegen den dänischen Youngster Holger Rune (20) mit 2:6, 6:4, 2:6. Rune trifft in der Vorschlussrunde nun auf Casper Ruud (Norwegen) oder Francisco Cerundolo aus Argentinien.

Djokovic, der seine Führungsposition in der Weltrangliste kommende Woche an den Spanier Carlos Alcaraz verlieren wird, hatte von Beginn an mit Rückenproblemen zu kämpfen. Er fand schlecht in die Partie und gab den ersten Satz nach 38 Minuten chancenlos ab.

Behandlungspause und Regen hilft Djokovic

Anschließend bäumte sich der 35-Jährige unter dem Einfluss von Schmerzmitteln noch einmal auf und wurde beim Spielstand von 2:1 im zweiten Satz von Physios behandelt. Danach agierte der 35-Jährige griffiger und ging mit 5:2 in Führung.

Ganz entschieden war der zweite Durchgang allerdings nicht, denn der Youngster kam nochmal auf 4:5 ran, ehe das Match bei Rune Aufschlag und Spieltand von 0:30 wegen einsetzenden Regens für rund eine Stunde unterbrochen werden musste. Kaum ging es weiter, schlug Djokovic zweimal eiskalt zu und gewann den Durchgang mit 6:4 - Satzausgleich.

Frustrierter Djokovic liegt schnell 0:4 hinten

Wer nun auf die Erfahrung des 22-maligen Grand-Slam-Champions gesetzt hatte, sah sich bitter enttäuscht. Binnen wenigen Minuten stand es 4:0 für Rune - und Djokovic schaltete in den Wut-Modus. Der Serbe lieferte sich mit dem Schiedsrichter einige Wortgefechte, schien auch mit seiner Box nicht allzu happy und schrie bei einer verpassten Breakchance seinen ganzen Frust lautstark hinaus.

Genervt im dritten Satz: Novak Djokovic. Getty Images

Letztlich musste er den entscheidenden dritten Satz mit 2:6 abgeben, verlor das Duell nach 2:19 Stunden. Im direkten Vergleich der beiden führt Rune nun mit 2:1. Neben dem Viertelfinaltriumph in Rom hatte der 20-Jährige schon das Masters-Finale 2022 in Paris in drei Sätzen gewonnen. Das erste Duell bei den US Open 2021 ging noch in vier Sätzen an den Serben.

Das Ziel für Paris: Die Nummer 23

Djokovic, der in den vergangenen 17 Jahren immer unter den letzten Acht beim Masters in Rom gestanden hatte, verpasste damit vor dem Highlight der Sandplatz-Saison bei den French Open (28. Mai bis 11. Juni) einen weiteren prestigeträchtigen Turnier-Erfolg.

In Paris will er mit seinem 23. Titel zum alleinigen Grand-Slam-Rekordchampion aufsteigen. Die Teilnahme seines Rivalen Rafael Nadal aus Spanien steht aufgrund einer hartnäckigen Verletzung am Hüftbeuger noch nicht fest.