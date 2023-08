Eishockey statt Skispringen: Drei Freiluftspiele am Auslauf der Schanze in Klingenthal

Nicht die DSV-Adler um Karl Geiger werden im Februar 2024 am Fuße der Skisprung-Schanze in Klingenthal zugange sein. Vielmehr hat die DEL2 zu ihrem zehnjährigen Jubiläum ein "Hockey Outdoor Triple" im Auslauf der Vogtland-Arena geplant.

Winter Games gab es in der DEL schon einige, in Fußballstadien fanden die Events unter freiem Himmel statt, das letzte am 3. Dezember 2022 in Köln. Die DEL2 hat sich für ihre erste Freiluftveranstaltung dagegen einen noch außergewöhnlicheren Ort ausgesucht: Im Auslauf der Schanze in der Klingenthaler Vogtland-Arena sollen drei Freiluftspiele ausgetragen werden, wie der Verband mitteilte.

"Dieses Event erfüllt uns mit Stolz, da es die Entschlossenheit zeigt, die Infrastruktur eines traditionellen Stadions zu verlassen und unsere großartige Sportart auch außerhalb der bekannten Spielstätten zu präsentieren", meinte DEL2-Geschäftsführer Rene Rudorisch mit Blick auf das "Hockey Outdoor Triple".

Das Hockey Outdoor Triple wird mit Sicherheit ein Höhepunkt im Eishockeykalender bilden. Judith Sandner, Oberbürgermeisterin von Klingenthal

Geplant sind zwei Partien der DEL2 und ein Spiel aus der tschechischen Extraliga. Den Auftakt macht am 16. Februar das Sachsen-Derby zwischen den Eispiraten Crimmitschau und den Dresdner Eislöwen, ehe einen Tag später HC Energie Karlsbad Vary und HC Skoda Pilsen aufeinandertreffen. Mit dem Spiel aus dem deutschen Unterhaus zwischen den Lausitzer Füchsen und den Eisbären aus Regensburg wird der Eishockey-Dreierpack am 18. Februar abgeschlossen.

Rudorisch erwartet ein "unvergessliches Erlebnis für Spieler und Zuschauer gleichermaßen". Das sieht auch Judith Sandner, Oberbürgermeisterin von Klingenthal so: "Das Hockey Outdoor Triple wird mit Sicherheit ein Höhepunkt im Eishockeykalender bilden und zweifellos zu einem unvergesslichen Wochenende für Fans, Spieler und die gesamte Region. Wir sind stolz darauf, dass sich der Eishockey-Fokus im Februar 2024 auf Klingenthal richtet und dass die DEL2 anlässlich ihres Jubiläums solch ein Event bei uns im Vogtland feiert."

Schanzenauslauf wird zur Eisfläche

Für die Spiele wird in Klingenthal der Schanzenauslauf zu einer Eisfläche umfunktioniert. Dafür soll dieser mit etwa 30 Kubikmeter Sand aufgefüllt werden. Auf dem Sanduntergrund wird aus rund 15.000 Litern Wasser eine Eisfläche hergestellt.