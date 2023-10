Eisbären schlagen München klar - Mannheim und Wolfsburg überholen Straubing

Zwei Tage nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen Straubing, leisteten die Eisbären Berlin im Duell mit dem schwächelnden Meister EHC München Wiedergutmachung. Im Verfolgertrio patzte Straubing, was Mannheim und Wolfsburg prompt nutzten, um sich vorbeizuschieben.

Nach dem überraschenden 3:4 gegen Straubing zeigten sich die Eisbären Berlin am Sonntag wieder von ihrer bärenstarken Seite und feierten im Topspiel gegen Red Bull München einen beeindruckenden 6:2-Sieg. Topscorer Zach Boychuk (19./56.) und Yannick Veilleux (10./30.) trafen jeweils doppelt gegen den Meister, Nationalspieler Marcel Noebels (24.) und Blaine Byron (53.) erzielten die weiteren Treffer. Bei den enttäuschenden Münchnern, die am 11. Spieltag bereits ihre fünfte Niederlage einstecken mussten (!), waren Austin Ortega (23.) und Markus Eisenschmid (57.) erfolgreich.

Durch den Sieg festigten die Berliner ihre Tabellenführung. Einen Punkt dahinter rangiert nun Verfolger Adler Mannheim, der sich gegen Vizemeister ERC Ingolstadt mit 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) keine Blöße gab. Stefan Loibl (10.) und Vizeweltmeister Daniel Fischbuch (44.) trafen für den achtmaligen Meister, Andrew Rowe (13.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen.

Adler und Grizzlys überholen die Tigers

Dass die Adler nun Zweiter sind, ist der Tatsache geschuldet, dass die Straubing Tigers überraschend patzten. Das Team von Tom Pokel unterlag den Kölner Haien mit 3:4 (1:1, 2:2, 0:1). Während bei den Tigers nun Wundenlecken angesagt ist, freute man sich im Rheinland darüber, endlich die Negativserie von zuletzt drei Niederlagen mit jeweils mindestens fünf Gegentoren beendet zu haben.

Ebenfalls um einen Platz verbessert haben sich die Grizzlys Wolfsburg, die auch dank Doppelpacker Justin Feser (5./45.) die Löwen Frankfurt mit 3:2 in die Knie zwangen. Torreich ging's beim Bremerhavener Gastspiel in Düsseldorf zur Sache. Die DEG unterlag den Fischtown Pinguins zwar mit 3:4 (0:0, 1:1, 2:2, 0:1), jedoch reichte das, um die "Rote Laterne" an Iserlohn abzugeben.