Eisbären bleiben vorne - Münchner Schwächephase dauert an

Die Eisbären Berlin und Adler Mannheim bleiben dank Siegen am 12. Spieltag das Führungsduo in der DEL. Meister München unterlag dagegen in Schwenningen und verlor somit das sechste Pflichtspiel in Folge.

Weiter hungrig auf Tore und Punkte: Die Eisbären um Zach Boychuk. IMAGO/Maximilian Koch