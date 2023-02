Einvernehmliche Trennung: Nilsson verlässt die Bundesliga

Lukas Nilsson und die Rhein-Neckar Löwen trennen sich am Saisonende einvernehmlich, das machte der Bundesligist am Montag öffentlich.

Nach dann sieben Jahren wird Lukas Nilsson im kommenden Sommer das Kapitel Bundesliga schließen. Wie die Rhein-Neckar Löwen am Montag bekanntgaben, erfolgt die Trennung nach der Saison 2022/23 "einvernehmlich". Rückraumspieler Nilsson wird sich ab Sommer dem dänischen Spitzenklub Aalborg anschließen.

Für das Großprojekt Dänemarks, dem aktuell bereits Aron Palmarsson oder auch Mikkel Hansen angehören, ist Nilsson nicht der einzige prominente Neuzugang. Auch THW-Keeper Niklas Landin, Flensburgs Abwehrspezialist Simon Hald oder der Slowene Aleks Vlah (RK Celje) wechseln in diesem Sommer nach Aalborg.

Jetzt wird es Zeit für ein neues Kapitel. Lukas Nilsson

Die Löwen schreiben in ihrer Pressemitteilung von einem "sehr guten und offenen Austausch", der beide Seiten zu dem Entschluss brachte, im Sommer einen Schlussstrich zu ziehen. "Wir wollen gemeinsam die nächsten Monate von Lukas im Löwen-Trikot nutzen, um weiterhin hart zu arbeiten", wird Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann zitiert: "Lukas wird mit seiner aufstrebenden Form hierfür alles geben. Für das angenehme und offene Miteinander bedanken wir uns bei ihm und wünschen ihm und seiner Familie alles Gute für die Zukunft."

70 Bundesliga-Spiele hat Nilsson bis dato für die Löwen absolviert und dabei 168 Treffer erzielt. In der laufenden Saison kommt der schwedische Nationalspieler gerade einmal auf elf Tore in zehn Bundesliga-Partien - bei einer Wurfquote von knapp über 52 Prozent. Den jungen Familienvater zieht es auch aus privaten Gründen wieder näher an die Heimat. "Ich möchte den Löwen Danke sagen für die gemeinsame Zeit. Jetzt wird es Zeit für ein neues Kapitel", so Nilsson.

Vier Titel beim THW Kiel

2016 war er von seinem Heimatklub Ystads IF in die Bundesliga gewechselt. Nilsson entschied sich damals gleich für den größtmöglichen Schritt und ging zum THW Kiel, bei dem er einen Dreijahresvertrag unterzeichnete. Mit dem deutschen Rekordmeister gewann der wurfgewaltige Halblinke 2017 und 2019 den DHB-Pokal, 2019 auch den EHF-Pokal. 2020 kam seine erste und bis dato einzige deutsche Meisterschaft hinzu.

In Aalborg wird sich Nilsson strecken müssen, um auf dringend benötigte Spielzeit zu kommen. Die Konkurrenz ist dort fraglos noch größer als bei den Löwen.