Eintracht Frankfurt zieht Skela zur U 19 hoch

Nach Alex Meier hat Eintracht Frankfurt auch Ex-Profi Ervin Skela im Nachwuchsbereich befördert.

Der 45-jährige Skela verlängerte seinen Vertrag bei der SGE um drei Jahre bis Sommer 2025 und fungiert in der kommenden Saison als Co-Trainer der U 19 sowie als Individual- und Techniktrainer. Damit untersteht er U-19-Chefcoach Damir Agovic.

Seit Sommer 2020 ist Skela im NLZ der Eintracht tätig. Nach einem Jahr als Co-Trainer der U 17 betreute er diesen Ausbildungsjahrgang in der abgelaufenen Saison als Cheftrainer.

75 Spiele für Albanien und einst im SGE-Mittelfeld

In seiner aktiven Zeit bestritt Skela 75 Länderspiele für Albanien und agierte zwischen 2001 und 2004 im Mittelfeld des amtierenden Europa-League-Siegers. "Ervin Skela ist eine wichtige Stütze in der Entwicklung unserer Spieler, sowohl fußballerisch als auch in der Vermittlung, was es heißt, für Eintracht Frankfurt zu spielen", wird NLZ-Chef Alexander Richter zitiert.

Skela indes blickt mit Vorfreude auf die anstehende Spielzeit: "Ich hatte mit Alexander Richter und Patrick Ochs - Sportlicher Leiter im NLZ, Anm. d. Red. - einen super Austausch und habe große Lust auf die neue Herausforderung. Die Eintracht ist mein Zuhause, hier gehöre ich hin." Durch die letzten beiden Jahre im NLZ der Hessen kenne er auch die Spieler beider Jahrgänge, die nun in der U 19 zusammenkommen.

Vor wenigen Tagen erst hatte Eintracht Frankfurt Klub-Legende Alex Meier im Trainerstab der neuen U 21 gebunden, die in der kommenden Saison in der Hessenliga an den Start gehen wird.