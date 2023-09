"Einige Fehler gemacht": Arena tritt als Trainer von New England zurück

Unter Bruce Arena (71) stand die US-Nationalmannschaft einst im WM-Viertelfinale gegen Deutschland. Nun hört der Trainer-Routinier wegen einer Untersuchung beim MLS-Club New England Revolution auf.

Der frühere US-Nationaltrainer Bruce Arena ist nach Vorwürfen gegen ihn als Trainer des Fußball-Clubs New England Revolution zurückgetreten. Gegen den 71-Jährigen läuft eine Untersuchung der nordamerikanischen Liga MLS angesichts von Anschuldigungen, er habe sich "unsensibel und unangemessen" geäußert. Sein Club nahm den Rücktritt des seit dem 1. August freigestellten Arena am Samstagabend (Ortszeit) an. Details der Vorwürfe sind nicht bekannt.

"Ich weiß, dass ich einige Fehler gemacht habe"

Arena sprach in einer Erklärung davon, die Untersuchung sei ein harter und schwieriger Prozess für ihn und seine Familie. "Ich weiß, dass ich einige Fehler gemacht habe", räumte der Coach ein. Er wolle sich nun Zeit zum Nachdenken nehmen und korrigierende Schritte unternehmen. Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, betonte Arena, der seit Mai 2019 für New England Revolution tätig war. Dort bleibt der bisherige Interimscoach Richie Williams auf der Bank.

Als Trainer war er fünfmal Meister in der MLS, allerdings nie mit dem Club aus der Nähe von Boston. Die US-Auswahl betreute er zweimal als Coach und stand mit ihr 2002 in Südkorea im WM-Viertelfinale. Dort gab es eine unglückliche 0:1-Niederlage gegen die DFB-Auswahl.