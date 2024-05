Einen wie Wirtz hat die Europa League noch nicht gesehen

Florian Wirtz dominiert kurz vor seinem 21. Geburtstag gleich drei Statistiken in der Europa League. Das lässt nur einen Schluss zu.

Am Freitag feiert Florian Wirtz seinen 21. Geburtstag. Das reicht gerade so, um in den Stunden zuvor noch ein Europa-League-Spiel zu absolvieren, das Hinspiel im Halbfinale bei der AS Rom (Donnerstag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker). Gleich in drei Kategorien kann der Spielmacher von Bayer 04 Leverkusen damit seine Führung weiter ausbauen.

Denn: Schon jetzt ist Wirtz in diesem Wettbewerb der Youngster mit den meisten Einsätzen (30), den meisten Siegen (19) und den meisten Toren (11) unter 21 Jahren, wobei Letzteres nur gilt, wenn man den Vorgänger-Wettbewerb UEFA-Cup außer Acht lässt.

Wirtz hat Muniain, Koke und Cutrone schon hinter sich gelassen

Bei den Einsätzen ist Iker Muniain, einstiges Top-Talent und inzwischen Urgestein von Athletic Bilbao, Zweiter, der seine 26 Spiele sogar allesamt schon vor dem 20. Geburtstag hinter sich hatte und sich danach bloß nicht mehr für die Europa League qualifizierte. Bei den Siegen ist Spaniens 70-maliger Nationalspieler Koke inzwischen abgehängt, der bei 15 seiner ersten 18 Partien als Gewinner vom Platz ging.

Und bei den Toren toppt Wirtz Patrick Cutrone, der als Youngster im Trikot der AC Mailand neunmal traf (und inzwischen als 26-Jähriger beim italienischen Zweitligisten Como - seiner Geburtsstadt - aktiv ist). Nur im UEFA-Cup hatte der zweimalige Bundesliga-Torschützenkönig Dieter Müller vor seinem 21. Geburtstag sogar zwölfmal genetzt - das kann Wirtz im Olimpico auch noch schaffen.

Es ist offensichtlich: Wirtz scheint einfach zu gut zu sein für den zweitwichtigsten Europapokal. Weil Leverkusen als Meister längst für die Champions League qualifiziert ist, darf sich der 16-malige Nationalspieler und EM-Hoffnungsträger 2024/25 erstmals auf der größten Bühne beweisen.

Doch vorher will er noch etwas schaffen, was Koke mit Atletico Madrid sogar zweimal gelang (2012, 2018), beim ersten Mal übrigens im Finale gegen Muniain: der Europa-League-Triumph. Auch wenn er dann - anders als Koke - schon 21 Jahre alt wäre.