Eine Sperre zu viel: Frankfurt wirft Olsen raus - Wechsel nach Berlin?

Aufsteiger Löwen Frankfurt hat auf ein erneutes Vergehen von Ryan Olsen in der Qualifikationsrunde zu den Play-offs reagiert und den Kanadier mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Olsen war nach einem "rücksichtslosen" Stockstich beim 1:5 im zweiten Spiel gegen die Düsseldorfer EG vom Disziplinarausschuss als "mehrfacher Wiederholungstäter" für zehn Spiele aus dem Verkehr gezogen worden. Es war die insgesamt dritte Sperre für den 28-Jährigen.

Schlagen die Eisbären beim unfairsten Spieler zu?

Die Löwen führten als Grund nicht nur das brutale Foul, sondern auch sein "im Anschluss daran nicht akzeptable Verhalten abseits des Eises" an. Der Vertrag des Kanadiers endet ohnehin am 30. April - dennoch könnte er der DEL erhalten bleiben: Olsen soll laut Medienberichten zu den Eisbären Berlin wechseln. Dort ist die Kritik an einer möglichen Verpflichtung aber groß. Schon in der Hauptrunde war Olsen mit 91 Strafminuten der unfairste Spieler der DEL.