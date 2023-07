Die deutsche Mannschaft hat bei ihrem WM-Auftakt gegen Marokko ein großes Ausrufezeichen an die Konkurrenz gesendet und ist perfekt im Turnier angekommen.

6:0 gegen Marokko. Besser hätte der erste Auftritt der deutschen Mannschaft bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland nicht laufen können. "Ich bin erleichtert. Wir haben es ordentlich gemacht und uns am Ende belohnt. Wir können zufrieden sein", sagte Martina Voss-Tecklenburg betont sachlich nach Schlusspfiff. "Wir sind zufrieden - nicht mehr und nicht weniger." Dabei hätte die Bundestrainerin aufgrund des überzeugenden Erfolges im AAMI Park in Melbourne durchaus mehr Grund zum Jubeln gehabt.

Die DFB-Elf konnte die verletzungsbedingten Ausfälle von Marina Hegering, Sjoeke Nüsken und Lena Oberdorf bestens kompensieren. "Wir sind mit den Ausfällen gut klargekommen", meinte Voss-Tecklenburg. Für Hegering und ihren Backup Nüsken spielte Sara Doorsoun in der Innenvertedigung. Für Oberdorf kam im defensiven Mittelfeld Melanie Leupolz zum Einsatz.

"Das erste Spiel war ein Ausrufezeichen. Es hat Spaß gemacht. Das gibt uns Rückenwind", freute sich die Wolfsburgerin Jule Brand, die zu den besten Spielerinnen auf dem Platz zählte. "Wir waren gut eingestellt auf Marokko, wollten den Gegner zu Fehlern zwingen. Das hat ab und zu gut geklappt." Angesichts von zwei marokkanischen Eigentoren fast schon eine Untertreibung.

Popp freut sich über gelungenen Auftakt

Beste Spielerin auf dem Platz war aber Alexandra Popp. Die Wolfsburgerin erzielte die ersten beiden Tore - natürlich beide mit dem Kopf: "Ich bin mega, mega happy, dass wir so einen Auftakt auf den Platz bringen konnten. Wir haben unser Spiel durchgedrückt", jubelte die DFB-Kapitänin. "Wahnsinn, wie Poppi ihre Birne reinhält", war Brand beeindruckt. "Sie gibt uns ein gutes Gefühl." Oder wie es die verletzte Oberdorf in ihrer humorvollen Art formulierte: "Das war eine solide Leistung von der Frau Popp."

Am Dienstag fliegt der DFB-Tross von Melbourne zurück ins Basecamp nach Wyong. Und am Sonntag (11.30 Uhr) geht’s in Sydney weiter mit dem zweiten Gruppenspiel gegen Kolumbien. "Wir haben noch Luft nach oben", kündigte Svenja Huth in Melbourne an.