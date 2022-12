Eine realistische Chance für Stanisic

Josip Stanisic, einer der kroatischen Spieler der Zukunft, könnte - wenn die Goldene Generation wohl abtritt - schon in der Gegenwart eine Chance bekommen.

Aus Katar berichtet Jörg Wolfrum

Es hatte was von Olympia, als Kroatiens Nationaltrainer Zlatko Dalic am Freitag anhob: "Das ist das Match um den 3. Platz, wir wollen mit der Bronzemedaille nach Zagreb zurückkehren", betonte der 56-Jährige vor dem kleinen Finale an diesem Samstag gegen Marokko. Zehntausende, womöglich Hundertrausende dürften dann wieder nach der Rückkehr auf die Mannschaft rund um Kapitän Luka Modric warten. Vor vier Jahren hatten die Fans dem damaligen Vizeweltmeister nach der Finalniederlage gegen Frankreich einen gigantischen Empfang bereitet.

"Wir werden alles geben, wir haben es zum zweiten Mal in Folge unter die letzten vier Mannschaften geschafft", erklärte der seit 2017 amtierende Coach. Daher sei es auch nur richtig, zu sagen: "Wir wollen jetzt hier noch mehr." Nicht einfach nur ein Spiel spielen, sondern auf das (imaginäre) Treppchen steigen durch einen letzten Sieg gegen Marokko.

"Dazu müssen wir aber besser spielen" als am Dienstag im Halbfinale beim 0:3 gegen Argentinien. "Wir müssen vertikaler agieren", um den Defensivblock der Nordafrikaner aufzubrechen, betonte der Coach und erinnerte: "Marokko hat im Turnierverlauf nur zwei Gegentore erhalten." Eben die im Halbfinale beim 0:2 gegen Titelverteidiger Frankreich. Der Vollständigkeit halber: Hinzu kommt ein Eigentor zum Abschluss der Gruppenphase beim 2:1 gegen Kanada. Zum Turnierauftakt hatten sich Marokko und Kroatien übrigens 0:0 getrennt.

Deutschland als Negativbeispiel

Sich erneut unter den ersten Dreien der Endrunde einzuschreiben, das sei schon bemerkenswert, meinte der Trainer, erst recht mit Blick auf diverse Mit-Favoriten, die allesamt frühzeitig auf der Strecke blieben: Dalic zählte als negative Überraschungen Deutschland auf, aber auch Spanien. Italien habe gar die Endrunde verpasst. "Aber wir sind unter den letzten vier Teams."

Und nicht nur bei dieser nun zu Ende gehenden WM: Im Sommer 2023 steht das Final Four der Nations League an, auch da ist das vermeintlich kleine Kroatien vertreten. Dalic betonte es und wirkte zufrieden dabei. Schon nach dem Halbfinale hatte er erklärt: "Ich werde weitermachen. Mein Auftrag lautet, Kroatien für die EM 2024 zu qualifizieren."

Allerdings dürfte in Katar nun der Beitrag der sogenannten "Goldenen Generation" weitgehend enden: Nur noch gut ein halbes Dutzend aus dem Kader war schon 2018 beim historischen Finaleinzug dabei gewesen. Kapitän Luka Modric führt die Riege an, für den 37-jährigen könnte das Match gegen Marokko sein 162. und letztes Länderspiel sein. Nach dem Halbfinale wollte er sich nicht über seine Zukunft äußern.

Kovacic als nächster Leader

Auch Dejan Lovren, Marcelo Brozovic, Ivan Perisic und Andrej Kramaric waren schon 2018 dabei gewesen, ebenso der 28-jährige Mateo Kovacic, der aber damals, wie der Hoffenheimer Kramaric, kein Stammspieler war. "Er lernte von Modric, von Mandzukic, von Rakitic, in Zukunft aber ist er einer der Spieler, die die Jungen anleiten müssen", gab Dalic Chelsea-Profi Kovacic gleich einen Auftrag mit.

Und der Mittelfeldspieler nahm den Staffelstab auf: "Es war mir eine Ehre, von diesen Spielern geführt worden zu sein." Neben dem spielerischen Aspekt hätten ihm die Granden auch "gelehrt, für mein Land zu kämpfen", sagte der im österreichischen Linz geborene Spieler mit Blick auf den aktuellen Co-Trainer und ehemaligen Profi von Bayern München und dem VfL Wolfsburg, Mario Mandzukic, oder den Ex-Schalker Ivan Rakitic.

Doch Dalic ist ob der Ungewissheit nicht bang, denn es gibt diese Ungewissheit für ihn nicht: "Es geht weiter, wir haben junge Spieler und damit Kontinuität, es bedarf aber auch weiterhin erfahrener Profis" - und da müsse sich nun einer wie Kovacic einbringen: "Er muss sein Wissen den Jüngeren weitergeben."

Er hat sich allein schon durch das Training dort weiterentwickelt. Dalic über Bayern-Spieler Stanisic

Einer davon ist der 22-jährige Josip Stanisic. "Er ist einer für unsere Zukunft." Als Youngster beim FC Bayern habe sich der Rechtsverteidiger "allein schon durch das tägliche Training dort weiterentwickelt, auch wenn er im Klub nicht so oft zum Einsatz kommt".

Für den Samstag im Al-Khalifa-International-Stadion machte der Trainer Stanisic jedoch Hoffnungen: Er habe eine "realistische Chance, in der Startelf zu stehen". Bislang war der Perspektivspieler bei dieser WM noch nicht zum Einsatz gekommen. Angesichts diverser angeschlagener Spieler dürfte es zu mehreren Wechseln kommen. Dalic rief seine angeschlagenen Profis dazu auf, "fair" Platz zu machen. Wie bei Olympia. Platz 3 will er aber dennoch.

Und Kovacic erinnerte an die Helden von 1998, die seinerzeit erstmals für Kroatien Platz 3 erobert hatten. Kovacic war erst vier Jahre alt gewesen, aber Legenden sind zeitlos.