Ein Wasser zum Wunder: "Eine neue goldene Generation"

Den Socceroos gelang dank Mathew Leckie der erste Achtelfinal-Einzug seit der Weltmeisterschaft in Deutschland 2006. Australiens Trainer Graham Arnold ist stolz.

Aus Katar berichtet Sebastian Wolff

Graham Arnold ist ein erfahrener Trainer und eine erfahrene Persönlichkeit. Der 59-Jährige weiß ziemlich genau, was möglich ist und was nicht. Als ein australischer Journalist ihn nach dem 1:0-Triumph gegen Dänemark fragte, ob in der Nacht nun richtig gefeiert werde, hob der Coach breit grinsend die Wasserflasche auf dem Pressekonferenz-Podium vor sich hoch.

"Jetzt sind meine Jungs eine neue goldene Generation"

Wasser statt Wein - diese Gesetzmäßigkeiten in Katar hat Arnold verinnerlicht. Andere Gesetzmäßigkeiten haben er und seine Mannschaft im bisherigen Turnierverlauf außer Kraft gesetzt. Erst einmal, 2006 in Deutschland, hat sich Australien in seiner Historie für ein WM-Achtelfinale qualifiziert, und Arnold erweist sich als geschichtsfest. "Die damalige Mannschaft wurde als goldene Generation bezeichnet." Dann macht er eine kurze Pause und setzt wieder sein breites Grinsen auf: "Sie sind damals mit vier Punkten weitergekommen, wir haben sechs geholt. Zwei Siege bei einer Weltmeisterschaft sind noch keiner australischen Mannschaft gelungen. Jetzt sind meine Jungs eine neue goldene Generation." Und Arnold wirkt wie ihr Vater, wenn er sagt: "Ich bin unglaublich stolz auf sie."

Leckie nimmt die Zuhörer mit auf eine emotionale Reise

Mathew Leckie war als Matchwinner ebenfalls stolz. Und melancholisch. Von der Technischen Studiengruppe der FIFA wurde der Siegtorschütze zum "Man of the match" gewählt. Zu diesem Anlass kommen auch die Spieler jeweils für wenige Minuten zu den Pressekonferenzen und flüchten sich auf dem Podium nicht selten in standardisierte Floskeln. Leckie aber nahm alle Zuhörer mit auf eine emotionale Reise. "Als ich ein kleiner Junge war, habe ich groß geträumt. Jetzt darf ich hier unglaublich Großes erleben. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir auch Inspiration für viele Kinder und Jugendliche zu Hause sind. Dass sie sehen, was alles möglich ist, wenn eine Gruppe zusammenhält und alles füreinander tut."

"Mathew ist einfach unglaublich"

Arnold hatte den Raum kurz nach Leckie betreten und huldigte dem früheren Bundesliga-Legionär, der nach zehn Jahren in Deutschland bei Borussia Mönchengladbach, dem FSV Frankfurt, FC Ingolstadt und Hertha BSC seit 2021 zurück in der Heimat ist und bei Melbourne City kickt. "Als er wieder da war", verrät sein Coach, "habe ich den Hunger in seinen Augen gesehen. Mathew ist einfach unglaublich." So unglaublich wie die Geschichte der Soceroos im Herbst 2022. Denn auch die jüngere Vergangenheit ist Arnold sehr bewusst: "Wir waren die letzte Mannschaft, die sich über die allerletzte Qualifikationsrunde für dieses Turnier qualifiziert hat. Und jetzt stehen wir im Achtelfinale." Gegen Argentinien sind die Australier am Samstag krasser Außenseiter. Eine Rolle, mit der sie bei diesem Turnier vertraut sind.