Ein Spielzug für die Ewigkeit: NFL-Legende Franco Harris ist tot

Die NFL trauert um Franco Harris. Der ehemalige Running Back der Pittsburgh Steelers starb im Alter von 72 Jahren - nur zwei Tage vor dem 50. Jahrestag der "Immaculate Reception", die ihn berühmt machte.

Der Zeitpunkt könnte trauriger kaum sein. Am Freitag jährt sich sein berühmtester NFL-Moment zum 50. Mal, die NFL hatte eigens dafür eine Doku über das Leben von Franco Harris gedreht. Am Samstag wollten die Pittsburgh Steelers in einer Zeremonie seine Trikotnummer 32 offiziell aus dem Verkehr ziehen und nicht mehr vergeben. Erleben kann Franco Harris das alles nun nicht mehr. Wie die Pro Football Hall of Fame bekanntgab, ist der ehemalige Running Back in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Alter von 72 Jahren gestorben.

Harris wurde berühmt als Protagonist der sogenannten "Immaculate Reception", dem vielleicht bekanntesten Spielzug der NFL-Historie. Am 23. Dezember 1972 fing Harris in der Divisonal Round der Play-offs gegen die Oakland Raiders wenige Sekunden vor Schluss einen eigentlich schon abgewehrten Pass geistesgegenwärtig und trug ihn zum spielentscheidenden Touchdown in die Endzone. Aufgrund der uneindeutigen Lage der TV-Bilder wird bis heute darüber gestritten, ob der Ball beim Catch von Harris bereits den Boden berührt hatte, was den Touchdown irregulär machen würde.

Viermal Super-Bowl-Sieger

Die "Immaculate Reception" gilt auch deshalb als so bedeutend, weil sie den Grundstein für die NFL-Dominanz der Steelers in den 70er-Jahren legte. Es war der erste Play-off-Sieg für Pittsburgh überhaupt seit Einführung des heutigen Modus, in den folgenden Jahren gewannen die Steelers insgesamt viermal den Super Bowl. Harris gehörte bei allen vier Titeln zum Team und blieb den Steelers bis 1983 treu. Anschließend spielte er noch ein Jahr für die Seattle Seahawks, ehe er seine Karriere beendete.

1990 wurde er in die Pro Football Hall of Fame aufgenommen, 2019 kürte die Liga die "Immaculate Reception" zum "Größten Spielzug der NFL-Geschichte". Ob die Würdigungen der Liga sowie der Steelers am Wochenende wie geplant stattfinden werden, steht noch nicht fest.