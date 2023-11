"Ein kleines Bonbon": Zufriedener Tuchel lästert über Spielplan

Dank eines 2:1-Erfolgs gegen Galatasaray steht der FC Bayern vorzeitig als Gruppensieger der Champions-League-Gruppe A fest. Die Belastung der kommenden Wochen bereitet aber dennoch Sorgen.

"Ich war mit der Energie und Grip, was wir hatten, sehr zufrieden", meinte Thomas Tuchel nach der Partie bei "DAZN". "Wir waren effizient, wenn man nur unsere großen Chancen anschaut - denn die haben wir genutzt", fügte der Münchner Coach hinzu, der aber auch negative Unterschiede im Vergleich zum 4:0 in Dortmund erkannte. "Wenn man die Halbchancen ansieht, die Schnellangriffe, die wir uns über Balleroberungen verdient haben, da waren wir eher ineffizient und ein bisschen schlampig", so der 50-Jährige.

"Ich denke, wir hätten uns mehr Chancen herausspielen können", fuhr Tuchel fort, so wie es "in Dortmund noch sauber zu Ende gespielt" worden war. "Das war aber vielleicht der Belastung geschuldet", befand der Coach, der in der Partie gegen die Türken mit Jamal Musiala schon vor der Pause einen weiteren Spieler verletzungsbedingt verlor.

Kanes Meilenstein und ein dreifacher Torjubel

Ähnlich wie Tuchel analysierte auch Doppeltorschütze Harry Kane die Partie: "Es war ein schwieriges Spiel, aber das haben wir nach dem Auswärtsspiel (3:1 vor zwei Wochen; Anm. d. Red.) erwartet. Wir waren in der ersten Hälfte in guten Bereichen, da hat der letzte Pass oder der letzte Abschluss gefehlt. Das verbesserte sich nach der Pause, wir haben nur Zeit und Geduld benötigt", so der 32-Jährige.

Kurios wurde es rund um Kanes spätes Tor zum 1:0. Was war passiert? Direkt nach dem Treffer ging zunächst die Fahne des Assistenten hoch wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung, die anschließend vom VAR gecheckt wurde. Die Entscheidung danach lautete korrekterweise Tor, weil Kane nicht im Abseits gestanden hatte. Dann allerdings wurde plötzlich ein weiterer, zweiter Check angezeigt, ehe es dann doch mit der 1:0-Führung weiterging.

Kane quittierte die Situation lächelnd mit einem Kopfschütteln: "Ich habe das Tor am Ende beinahe gleich dreimal gefeiert. Ich war mir relativ sicher, dass ich nicht im Abseits stand. Was sie dann beim dritten Mal gecheckt haben, weiß ich auch nicht."

Mit seinem beiden Toren erreichte Kane zudem einen kleinen Meilenstein, denn er hat nunmehr 25 Champions-League-Treffer auf dem Konto. Nur drei Spieler erreichten diese Marke schneller als der Engländer, für den das Spiel gegen Istanbul das 35. Spiel in der Königsklasse gewesen war: Erling Haaland, der nur ganze 20 Spiele brauchte und Ruud van Nistelrooy und Filippo Inzaghi, die beide 30 Partien benötigten.

Tuchel sarkastisch über Spielplan: "Da kommt Freude auf"

Apropos Belastung. Die nach der Partie am Samstag (15.30 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim anstehende Länderspielpause bewertet Tuchel mit gemischten Gefühlen. "Für den Trainer ist das sensationell", sagte der FCB-Coach lachend, denn bis auf Bouna Sarr seien alle Spieler bei ihren Nationalteams. "Da kann man ruhigen Gewissens Urlaub machen und abschalten. Das kann ich gut. Das Problem ist, dass du selbst dann erholt bist und denkst, jetzt kann es wieder losgehen. Aber alle Spieler kommen zurück, steigen mit Jetlag aus dem Flieger und haben noch zweimal 90 Minuten gespielt", so Tuchel weiter.

Wie schon nach der ersten Länderspielpause der Saison im September, als die Münchner ein Freitagspiel gegen Bayer Leverkusen (1:1) auf dem Programm stehen hatten, sieht der Bundesliga-Spielplan erneut an einem Freitag, den 24. November, gleich das Gastspiel beim 1. FC Köln vor. Tuchel nimmt es mit Galgenhumor: "Am Freitag gleich ein Auswärtsspiel, das ist ein kleines Bonbon. Da kommt richtig Freude auf."