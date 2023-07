Ein Jahr nach Köln-Abschied: Inter zahlt sieben Millionen Euro für Bisseck

Yann Aurel Bisseck (22) wagt einen großen Karrieresprung und kämpft künftig um einen Platz im Abwehrzentrum des letztjährigen Champions-League-Finalisten Inter Mailand.

Eine Überraschung ist der Transfer für keinen mehr, schließlich hatte Aarhus GF bereits am 3. Juli Details öffentlich gemacht über die Verhandlungen mit Inter. Am Montag dann war Yann Aurel Bisseck am Flughafen in Mailand eingetroffen, um seinen Medizincheck beim Champions-League-Finalisten zu absolvieren. Nun setzte er seine Unterschrift unter einen Fünfjahresvertrag bis 30. Juni 2028. Inter zahlt die festgeschriebene Ablösesumme von sieben Millionen Euro, um Bisseck aus Dänemark loszueisen. Gezahlt werde die Summe in zwei Raten, heißt es.

Eine große Enttäuschung hat Bisseck allerdings im Gepäck: Die Vorfreude auf die U-21-EM mit Deutschland war riesig, sie wurde aber nicht nur für den Innenverteidiger zum Flop. Die DFB-Auswahl scheiterte sang- und klanglos in der Vorrunde, holte im Vergleich mit England (9 Punkte), Israel (4) und Tschechien (3) nur einen einzigen Zähler. Bisseck, der im Vorfeld von Nationaltrainer Antonio Di Salvo zum Kapitän ernannt wurde, blieb wie seine Kollegen weit hinter den gesteckten Erwartungen zurück.

Von diesen Gedanken wird sich Bisseck schnell freimachen müssen, um bei Inter den Konkurrenzkampf mit Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij und Francesco Acerbi (kürzlich fest verpflichtet) antreten zu können. Ein Vorbild für Bisseck dürfte dabei sicherlich der ehemalige Schalker Malick Thiaw sein: Der 21-Jährige, im vergangenen Sommer unter Vertrag genommen, startete bei Milan in diesem Kalenderjahr durch und war einer der wenigen Lichtblicke der deutschen A-Nationalmannschaft bei den Länderspielen im Juni.

Erst in Dänemark zündet Bisseck so richtig

Bisseck wurde in der Jugend des 1. FC Köln ausgebildet, im November 2017 spielte er wegen größerer Personalsorgen erstmals in der Bundesliga - und stieg damals zum zweitjüngsten Debütanten der Bundesliga-Geschichte auf. Beim 0:2 gegen Hertha BSC stand er die vollen 90 Minuten auf dem Rasen (kicker-Note 3,5). Der große Durchbruch blieb ihm anschließend verwehrt, weswegen ihn die Kölner mehrmals verliehen - zu Holstein Kiel, in die Niederlande zu Roda Kerkrade, nach Portugal zu Vitoria Guimaraes und schließlich nach Aarhus.

Dort hinterließ er derart bleibenden Eindruck, dass die Dänen ihn im Sommer 2022 fest unter Vertrag nahmen. Die Ablöse soll sich im mittleren sechsstelligen Bereich bewegt haben. Nun dürfte Aarhus den Betrag knapp verzehnfachen. Sie verlieren aber einen der besten Spieler der dänischen Liga in der vergangenen Spielzeit. In der regulären Saison kam Bisseck 22-mal zum Einsatz (drei Tore, drei Assists), in der Meisterrunde zehnmal (ein Treffer).