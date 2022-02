"Ein Hitzkopf" für den CFC Hertha 06: Daniel Volbert übernimmt in Charlottenburg

Nach dem Rücktritt von Volkan Uluc hat der Charlottenburger FC Hertha 06 einen Nachfolger gefunden. Mit seinem Temperament soll Daniel Volbert künftig das Geschehen an der Seitenlinie leiten.

Oberliga NOFV-Nord Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Der Charlottenburger FC Hertha 06 hat auf den etwas überraschenden Rücktritt von Cheftrainer Volkan Uluc reagiert und einen Nachfolger gefunden, der laut Vereinsangaben wie die Faust aufs Auge passen soll. Wie der CFC dem kicker auf Nachfrage bestätigte, wird Daniel Volbert den Trainerjob beim derzeitigen Tabellenführer der Oberliga NOFV-Nord bis zum Saisonende übernehmen.

Wie der Verein erst kürzlich klarstellte, wäre die Liste mit potenziellen Trainern lang gewesen, rund 20 bis 30 Kandidaten hätten demnach auf der Liste des Klassenprimus gestanden, überraschend also, dass die Entscheidung nun doch so schnell getroffen wurde. Mit Blick auf die bevorstehenden Wochen, mit teils richtungsweisenden Partien, musste jedoch zeitnah eine Lösung für den freien Trainerposten gefunden werden. "Am kommenden Wochenende sind wir spielfrei. In der Woche darauf steht dann aber das Spitzenspiel gegen den Rostocker FC an. Deshalb wollten wir schnellstmöglich einen Nachfolger finden, damit dieser genügend Zeit hat, um sich bei uns einzuleben", beschreibt der 2. Vorsitzende Bekir Kilic die Beweggründe für das schnelle Handeln des Vereins.

Er ist ein richtiger Hitzkopf, aber genau das braucht unsere Mannschaft. 2. Vorsitzender Bekir Kilic über das Temperament von Daniel Volbert

Obwohl die Wahl des Nachfolgers binnen kürzester Zeit getroffen wurde, ist sich Kilic sicher, dass Volbert der Richtige für den Verein ist. "Ich kenne ihn seit vielen Jahren. Überall, wo er gelandet ist, war er früher oder später auch erfolgreich", weiß Kilic und führt aus: "Er ist ein richtiger Hitzkopf, aber genau das braucht unsere Mannschaft. Wir sind ein Verein mit vielen unterschiedlichen Nationalitäten und Kulturen. Daniel weiß damit umzugehen und wie man an der Seitenlinie etwas rüberbringt. Er passt perfekt zu uns."

Im Großraum Berlin stand Volbert schon für zahlreiche höherklassige Klubs an der Seitenlinie, unter anderem für Berlin Türkspor in der Landesliga, Eintracht Mahlsdorf in der Oberliga und sogar für Tennis Borussia Berlin in der Regionalliga. Zuletzt heuerte Volbert bei Landesligist 1. FC Novi Pazar 95 an. Das Intermezzo blieb allerdings nur von kurzer Dauer. Nach einem Monat trennten sich die Wege beider Parteien im August 2021 schon wieder, seitdem war Volbert vereinslos.

Maximaler Erfolg ohne jeglichen Druck

Trotz der jüngsten Heimniederlage gegen die TSG Neustrelitz thront der CFC Hertha 06 derzeit mit zwei Spielen mehr an der Spitze der Oberliga NOFV-Nord, für Kilic ist das jedoch kein Grund, den neuen Mann an der Seitenlinie direkt unter Erfolgsdruck zu setzen. "Wir haben Daniel von Anfang an mitgeteilt, dass der Aufstieg für uns in dieser Saison kein zwingendes Ziel ist. Natürlich würden wir uns darüber freuen, Druck wollen wir ihm dabei aber überhaupt nicht machen", stellt Kilic klar. Erst in der darauffolgenden Saison sei der Aufstieg für den CFC Hertha 06 ein ernstzunehmendes Ziel.