"Ein historischer Tag": Erstmals waren in Bayern zwei Frauen in einem Herrenteam aktiv

Erstmals haben in Bayern Fußballerinnen im Amateurbereich ein Punktspiel für eine Männermannschaft bestritten. In der B-Klasse Cham/Schwandorf 2 ist es am Sonntag zur Premiere gekommen.

Mit Sandra Pfannenstein und Jessica Eckl haben in Bayern erstmals zwei Frauen in einem Herrenteam mitgespielt. bfv