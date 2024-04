Ein Experten-Rat, den Klopp kaum befolgen wird

Nach dem 0:3 gegen Atalanta Bergamo sprach Jürgen Klopp über Alkohol - und seine umstrittenen Personalentscheidungen. Jamie Carragher hat für das Rückspiel einen Vorschlag.

Bitterer Donnerstagabend: Jürgen Klopp hat nur noch geringe Chancen, am 22. Mai in Dublin an der Seitenlinie zu stehen. IMAGO/Shutterstock

Die emotionalen Bilder aus Dublin hatten sich bestimmt einige schon ausgemalt. Dort sollte Jürgen Klopp am 22. Mai seinen letzten Abpfiff als Trainer des FC Liverpool hören, die Europa-League-Trophäe in den Himmel recken und dann selbst in die Luft geworfen werden. Doch nun scheint Klopp gar nicht erst nach Dublin zu reisen.

Durch das 0:3 gegen Atalanta Bergamo am Donnerstagabend, der ersten Heimniederlage seit dem Februar 2023, hängt Liverpools Einzug ins Europa-League-Halbfinale an einem derart dünnen Faden, dass auch Klopp, eigentlich professioneller Optimist, bei RTL eingestehen musste: "Im Moment sind die natürlich durch, wir sind ja nicht doof."

Mit hoher Aggressivität und riskantem Mann-gegen-Mann-Verteidigen erzwang Atalanta unzählige Fehler bei den Reds, die teils ohne jede Ordnung über den Platz rannten. "Ich hab's nicht wiedererkannt, das war echt seltsam", analysierte Klopp schonungslos. "Das können wir nicht schönreden, das geht nicht ohne Alkohol." Doch welchen Anteil hatte er selbst?

Sechs Wechsel hatte er für die Partie vorgenommen und dabei auch Torjäger Mohamed Salah geschont. Weil er das im engen Premier-League-Rennen kaum gemacht hätte, ließ sich das als klares Signal dafür werten, dass die Europa League gerade nur der zweitwichtigste Wettbewerb ist - und womöglich fasste auch manch Profi das so auf, zumal die bisherige Europa-League-Saison eher ein Spaziergang für die Reds war.

Klopps Rochade: "Ich würde es genauso wieder tun"

"Wenn man verliert, sind deine personellen Änderungen immer fragwürdig", verstand Klopp diese Interpretation "zu 100 Prozent", sagte aber mit Blick auf das Heimspiel gegen Crystal Palace am Sonntag (15 Uhr) auch: "Ich würde ich es genauso wieder tun." Zur Pause korrigierte Klopp mit den Einwechslungen von Salah, Andy Robertson und Dominik Szoboszlai, machte den Auftritt seiner Elf damit aber kaum besser: "Wir haben übrigens die zweite Halbzeit mit 0:2 verloren, die erste mit 0:1. Also keine Ahnung, welche besser war."

Für das Rückspiel in Bergamo am kommenden Donnerstag (21 Uhr, beide LIVE! bei kicker) empfiehlt TV-Experte und Liverpool-Legende Jamie Carragher Klopp, komplett auf die zweite Reihe zu setzen und alle Konzentration auf die Liga zu legen, das sei der einzige "Trost" nach dem 0:3. Doch das wird der Trainer kaum tun. "Wir werden versuchen, dort zu gewinnen, und dann schauen wir weiter", war Klopp noch nicht bereit aufzugeben. Im November 2020 hatte Liverpool in der Champions-League-Gruppenphase mit 5:0 in Bergamo gewonnen - mit Salah und allen anderen Stammkräften.