Ein Erfolg fehlt Berlin noch zur Meisterschaft im Eishockey

Die Eisbären Berlin trennt nur noch ein Sieg von der Meisterschaft in der Deutschen Eishockey-Liga. Bereits am Freitag können die Berliner ihren zehnten Titel in diesem Wettbewerb feiern.

Eisbären aus Berlin gegen Pinguine aus Bremerhaven. So sieht der Titelkampf in der Deutschen Eishockey-Liga aus. So heißt die höchste Eishockey-Spielklasse in Deutschland.

Berliner gewannen bislang drei der vier gespielten vier Finalspiele

Die Mannschaft Eisbären Berlin möchte zum zehnten Mal die Deutsche Meisterschaft gewinnen. Die Chancen dafür stehen gut. Denn am Dienstagabend gewannen die Eisbären gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven mit 4:1. Damit haben die Eisbären schon drei von sieben Finalspielen für sich entschieden. Für den Meistertitel sind Siege in vier von sieben Spielen nötig.

Am Freitag treten beide Teams erneut gegeneinander an. Sollten die Eisbären dann das vierte Spiel gewinnen, wäre ihnen der Titel sicher. Dann könnten sie direkt an der Nordsee feiern. Sonst müssen sie noch weiterkämpfen.