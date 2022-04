Ein altbekanntes Gesicht für den FC Grimma: Steffen Ziffert ersetzt Ex-Coach Alexander Kunert

Trainerwechsel beim FC Grimma: Steffen Ziffert tritt ab sofort die Nachfolge von Alexander Kunert an, der am Samstag nach dem Heimspiel gegen den Bischofswerdaer FV 08 von seinem Amt zurückgetreten war.

Steffen Ziffert ist neuer Trainer des FC Grimma. Nachdem sein Vorgänger Alexander Kunert nach dem 1:1 am vergangenen Wochenende gegen den Bischofswerdaer FV 08 das Handtuch geworfen hatte, tritt der 57-Jährige nun dessen Nachfolge an, das gab der Verein auf seiner Homepage bekannt.

Rückkehr an alte Wirkungsstätte

Bereits von 1998 bis Oktober 2003 trug der 57-Jährige das Trikot des SV 1919 Grimma - der Vorgängerverein des heutigen NOFV-Oberligisten FC Grimma - und agierte als verlängerter Arm von Trainer Rainer Lisiewicz auf dem Platz. Dabei kam Ziffert in 143 Oberliga-Spielen zum Einsatz und steuerte insgesamt 24 Tore bei. In der Zeit von April bis Oktober 2003 fungierte Ziffert zusätzlich als Spielertrainer in Grimma. Nach vielen Jahren bei Energie Cottbus - wo er unter anderem als Nachwuchsleiter tätig war - und Erzgebirge Aue, zog es Ziffert im Mai 2017 zum Chemnitzer FC, bei dem er - wie schon in Aue - als Sportvorstand eingesetzt wurde. Zuletzt war Ziffert von Januar bis Dezember 2019 beim FV Krokusblüte Drebach/Falkenbach als Trainer tätig.

Zifferts Hauptaugenmerk als Trainer des FC Grimma wird sicherlich darauf liegen, die Mannschaft schnellstmöglich aus der Abstiegszone der Oberliga NOFV-Süd zu manövrieren. Derzeit rangiert der FCG mit einem Punkt Rückstand auf den Tabellen-14. SV Blau-Weiß Zorbau auf dem ersten Relegationsplatz. Den ersten Schritt Richtung Klassenerhalt kann Ziffert mit seiner Truppe schon am kommenden Wochenende tätigen, wenn es auswärts zum FC Einheit Rudolstadt geht.