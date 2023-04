Eigengewächs Mävers verlässt Hannover - Strmljan kommt

Die TSV Hannover-Burgdorf stellt die Weichen für die Zukunft: Wie die Niedersachsen am Dienstag offiziell mitteilten, wird es im Sommer eine Veränderung auf der Position des Spielmachers geben.

Ab Sommer neu in Hannover: Tilen Strmljan. TSV Hannover-Burgdorf

Die Recken haben am Dienstag mit Tilen Strmljan ihren zweiten externen Neuzugang für die Spielzeit 2023/24 präsentiert. Der slowenische Spielmacher kommt im Sommer von RK Celje nach Niedersachsen und hat einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Gleichzeitig verlässt Veit Mävers den Verein.

"Wir freuen uns sehr, dass uns mit Tilen eine weitere Verpflichtung aus der EHF Champions League gelungen ist", wird Hannovers Sportlicher Leiter Sven-Sören Christophersen zitiert: "Er bringt reichlich internationale Erfahrung mit und zählt in Celje zu den Erfolgsgaranten seiner Mannschaft. Mit seinem dynamischen Spielstil passt er perfekt in das Profil, nach dem wir gesucht haben."

Auf Vereinsebene ist Strmljan aktuell auf dem besten Weg, die slowenische Meisterschaft ein weiteres Mal nach Celje zu holen. In der Königsklasse war für den Rekordmeister zwar bereits nach der Gruppenphase Schluss, doch Strmljan hinterließ dennoch seine Spuren. Dem 27-Jährigen gelangen in 14 Spielen 53 Tore und 38 Assists. Auch aus diesem Grund wurde der Rechtshänder nun für die slowenische Nationalmannschaft nominiert und wird voraussichtlich in dieser Woche seinen ersten Länderspieleinsatz feiern.

Ich habe mich bewusst für Hannover entschieden. Tilen Strmljan

Für Strmljan, der mit der Rückennummer 25 auflaufen wird, ist es die erste Station im Ausland. Trainer Christian Prokop freut sich auf einen "durchsetzungsstarken Spielmacher", an dem ihm besonders dessen "explosives" Eins-gegen-eins gefällt. "Die stärkste Liga der Welt war immer mein Traum, der nun in Erfüllung geht", erklärt Strmljan: "Ich habe mich bewusst für Hannover entschieden, da man hier einen Verein mit guten Strukturen und großen Ambitionen vorfindet."

Mävers kommt auf zu wenige Minuten

Gleichzeitig lässt Hannover aber auch ein Eigengewächs ziehen: Mit Mävers haben sich die Recken darauf geeinigt, die Zusammenarbeit im Sommer nicht zu verlängern. Der Rückraumspieler wird sich nach neun Jahren im Verein einem anderen Klub anschließen und dort eine neue Herausforderung wagen. Wo das genau ist, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

"Veit konnte sich über die letzten Jahre bei uns in der Handball-Bundesliga etablieren und hat es damit bis zur Nationalmannschaft geschafft. Aufgrund der großen Konkurrenz im Rückraum hat er bei uns in dieser Saison nicht die Spielzeit bekommen, die er benötigt, um die nächsten Schritte zu gehen", so Christophersen.

Ich habe das Vertrauen von Carlos Ortega und Iker Romero bekommen, in der Bundesliga zu spielen. Veit Mävers

Mit gerade einmal 13 Jahren war der gebürtige Hamelner in den Unterbau der TSV Hannover-Burgdorf gewechselt und durchlief alle Jugendmannschaften, ehe in der Saison 2018/19 sein erster Einsatz für die Profis folgte. Mittlerweile kommt das Eigengewächs auf 144 Pflichtspieleinsätze und 207 Tore im Trikot der Recken.

"Ich hatte interessante neun Jahre bei der TSV Hannover-Burgdorf. Mit 13 Jahren wurde ich von Carsten Schröter zum TSV Burgdorf geholt und habe später das Vertrauen von Carlos Ortega und Iker Romero bekommen, in der Bundesliga zu spielen", so Mävers, der den aktuellen Trainer nicht in seine Dankesworte einschließt: "Für diese Möglichkeit und Erlebnisse bin ich sehr dankbar. Jetzt freue ich mich auf neue Perspektiven mit spannenden Herausforderungen."

Prokop selbst empfindet es als "schade, dass uns Veit am Saisonende verlassen wird. Ich habe sehr gern mit ihm zusammengearbeitet. Er hat allerdings in dieser Saison, unter anderem aufgrund der starken Performance von Marian auf Rückraum Mitte, weniger Spielzeiten erhalten. Ich denke, dass ein Vereinswechsel in Verbindung mit mehr Spielminuten positiv sein kann."