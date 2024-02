EHC München muss auf Smith verzichten

Der deutsche Eishockey-Meister EHC Red Bull München muss in nächster Zeit auf US-Stürmer Ben Smith verzichten. In den Play-offs soll der 35-Jährige wieder mitmischen.

Der EHC Red Bull München muss in der Schlussphase der DEL-Hauptrunde ohne Stürmer Ben Smith auskommen. Wie der deutsche Meister am Donnerstag mitteilte, hat sich der 35-Jährige eine Unterkörperverletzung zugezogen. Er steht Trainer Toni Söderholm damit mindestens in den drei noch ausstehenden Hauptrundenpartien gegen Iserlohn, Berlin und Augsburg nicht zur Verfügung. Die K.-o.-Spiele beginnen dann am 10. März.

Neben Smith (fünf Saisontore) fehlen den Münchnern auch weiter die beiden Verteidiger Adam Almquist und Dominik Bittner. Almquist (Unterkörperverletzung) soll spätestens zu den Play-offs wieder dabei sein. Für Bittner (Oberkörperverletzung) ist die Saison vorzeitig beendet.