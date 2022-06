eFootball: FC Bayern verlängert Zusammenarbeit mit Konami

Bereits drei Jahre arbeiten der FC Bayern München und Konami im Rahmen von eFootball/PES zusammen. Eine Partnerschaft, die nun "langfristig" fortgesetzt wird.

In Deutschland steht kein anderer Verein so für Erfolg und Strahlkraft wie der FC Bayern München. In der abgelaufenen Spielzeit zum zehnten Mal in Serie deutscher Meister geworden, stehen die Münchner auch auf dem virtuellen Rasen gut da: Die eFootball Championship Pro beendete das dreiköpfige Team des Rekordmeisters auf dem zweiten Platz, nur der AS Monaco mussten sich die spanischen eSportler in Diensten der Süddeutschen knapp geschlagen geben.

Arena und Legenden bleiben exklusiv

Die Bayern und eFootball passen also zusammen - und das nicht nur auf sportlicher Ebene. Denn bereits seit 2019 ist der FC Bayern Partner des eFootball-Entwicklers Konami, der damit exklusiv über die Rechte an der Allianz Arena aber auch speziellen Legenden des Traditionsvereins verfügt.

Diese Partnerschaft wird nun "langfristig" verlängert, wie Verein und Entwickler am Mittwoch bekannt machten.

Andreas Jung, Marketing-Vorstand des FC Bayern, maß der Partnerschaft mit dem japanischen Konzern "große Bedeutung" bei und betonte zuallererst die Relevanz für die Anhänger seines Arbeitgebers: "Wir lieben Fußball, und diese Kooperation bietet die optimale Möglichkeit, das Spiel mit unseren Fans auf der ganzen Welt virtuell zu spielen und alle auf diese Art miteinander zu verbinden."

Ein Unterfangen, das in den vergangenen drei Jahren bereits gelungen sei: "Konami bedeutet übersetzt ,Kleine Welle' - und wir haben bereits in den ersten Jahren unserer Partnerschaft gemeinsam eine große Welle erzeugen können. Auf der wollen wir weiter surfen. Wir freuen uns auf die Zukunft", so Jung weiter.

"Viele Möglichkeiten" und "aufregende Aktivierungen"

Auch Naoki Morita, European President von Konami Digital Entertainment B.V. zeigte sich begeistert über die Ausdehnung der Kooperation mit dem FCB: "Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit dem FC Bayern zu verlängern. Die Kooperation mit einem der größten Fußballvereine der Welt bietet Konami und auch dem Club viele Möglichkeiten."

Um welche Möglichkeiten es sich dabei handelt, wollten die beiden Parteien noch nicht verraten. Ein vielsagendes Versprechen gab Morita aber doch ab: "Wir können es kaum erwarten, auch in den kommenden Jahren weiterhin viele spannende und aufregende Aktivierungen mit dem FC Bayern für die Fans zu produzieren."