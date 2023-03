eFootball Championship Pro: Inter bleibt weiter Schlusslicht

Inter Mailand bleibt auch nach Woche drei abgeschlagen Letzter. Gegen den FC Barcelona fehlte den Nerazzurri auch die gewisse Portion Glück.

Auch in der dritten Spielwoche der eFootball Championship Pro konnte Inter Mailand die rote Laterne nicht abgeben. Das Team um den Deutschen Mehrab 'MeroMen' Esmailian verlor zwei der drei Partien gegen den Liga-Primus FC Barcelona.

Direkt in der ersten Begegnung kam es zum Duell zwischen 'MeroMen' und dem Ex-Münchner Alejandro 'Alex' Alguacil. Eine packende und vor allem ausgeglichene Partie. Zwei Mal ging der Neuzugang der Katalanen in Führung - Esmailian fand jedoch stets die passende Antwort.

Kuriose Nachspielzeit

Mit dem 2:2 kurz vor Schluss schien Inter Mailand zumindest emotional oben auf, doch das letzte Wörtchen war noch nicht gesprochen. In der 7. Ingame-Minute der Nachspielzeit eroberte 'Alex' den Ball auf Höhe der Mittellinie und kombinierte sich schnell nach vorne. Zuerst versuchte es Alguacil über Pedri, dessen Abschluss im Strafraum noch vor der Linie geblockt wurde, aber direkt vor den Füßen Dembélés landete. Zwei Nerazzurri versuchten sich dem Schuss in den Weg zu stellen, was aber nur bedingt klappte.

Zwar abgefälscht, aber nicht signifikant richtungsändernd, landete der Schuss im Tor. Die erneute Führung für Barcelona, auf die 'MeroMan' keine Antwort mehr finden konnte. Nach einem klaren 4:1 für Barça in der zweiten Begegnung standen sich zum Abschluss Arda 'ArdaGolaaazooo' Yildiz und Adrián 'ThePalma' Chávez gegenüber.

Wieder später Nackenschlag - Bayern bleibt oben dran

In dieser Begegnung war es Barcelonas Chávez, der Antworten finden musste. In der 83. Ingame-Minute ging Yildiz zum zweiten Mal in Führung, doch wie in der ersten Partie war das nicht der Schlusspunkt. Der gelang Barcelona abermals kurz vor Abpfiff.

Die Tabelle nach der dritten Woche. Die ersten sechs Teams kommen in die nächste Runde. KONAMI

Somit bleiben die Nerazzurri auch nach Woche drei hinter ihren Erwartungen und belegen abgeschlagen den letzten Rang. Barcelona thront dagegen weiterhin auf dem ersten Tabellenplatz - dicht gefolgt vom FC Arsenal, der noch kein Spiel verloren hat. Der FC Bayern München belegt den dritten Platz, gegen die AS Roma konnten die Münchner nach einem 2:2 zum Auftakt die beiden folgenden Partien für sich entscheiden (2:1/1:0).