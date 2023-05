eFootball Championship Pro: Deutsche Enttäuschung nach Inter-Aus

Es hatte sich schon länger abgezeichnet: Inter Mailand und seine beiden deutschen Spieler verpassen die Finals der eFootball Championship Pro. Ein Punkt im italienischen Duell mit der AS Rom war am sechsten Spieltag zu wenig.

Kopfschütteln und Abwinken, zwischendurch wurde auch der Controller mal in die Luft geworfen. Die Enttäuschung der eFootball-Profis von Inter Mailand war am Samstag sicht- und spürbar. Nur einen Punkt konnten die Nerazzurri gegen die AS Rom holen - einmal mehr zu wenig. Die Hoffnung auf das Erreichen der Finals der eFootball Championship Pro war damit bereits am sechsten Spieltag aufgebraucht.

Das Duell mit der Roma begann denkbar schlecht für Inter: Der junge Arda 'ArdaGolaaazooo' Yildiz geriet gegen Andrea 'ASR_STIFFLER' Galimberti schon in der elften Ingame-Minute in Rückstand. Ausgleichen oder gar drehen konnte der Türke die Partie in der verbleibenden Zeit trotz einiger Gelegenheiten nicht mehr. Das 0:1 im ersten Spiel setzte seine Teamkollegen bereits erheblich unter Druck - ein Sieg musste her.

2:5 von 'MeroMen' besiegelt Inters Aus

Dieser Last hielt Mehrab 'MeroMen' Esmailian nicht stand. Das erste Gegentor gegen Adrian 'ASR_URMA43' Urma musste er fast ebenso schnell hinnehmen (12.). Zwar fand 'MeroMen' zügig die passende Antwort (19.), die restliche erste Hälfte gehörte aber dem rumänischen Gegner. 'ASR_URMA43' erhöhte noch vor der Pause auf 4:1 - ein entscheidender Vorsprung. Der Endstand nach zwei späten Treffern lautete 2:5 aus Sicht des Deutschen.

Inters Schicksal war damit bereits besiegelt, auch ein Dreier im letzten Spiel hätte nicht mehr genügt. Esmailians Landsmann Mike 'EL_Matador' Linden war einem immerhin kleinen Erfolgserlebnis gegen Salvatore 'ASR_Gagliardo28' Gagliardo nahe, kam letztlich aber nicht über ein 0:0 hinaus. Das schwarz-blaue Team aus Mailand kann Rang sechs mit 13 Punkten Rückstand zum Abschluss der regulären Saison am 27. Mai nicht mehr erreichen.

Gunners-Comeback gegen Barcelona

Die Römer, Titelverteidiger AS Monaco und die AC Mailand kämpfen hingegen noch um ein Ticket für die Finals. Die schlechtesten Karten hat dabei Inters Stadtrivale: Milan unterlag dem FC Bayern in Spiel eins (0:2) und Spiel drei (1:3), lediglich in der zweiten Partie (0:0) konnten die Rossoneri einen Punkt einfahren. Während die AC weiterhin den siebten und vorletzten Tabellenrang belegt, kletterte der FCB auf den dritten Platz.

Dies gelang den Münchnern unter Mithilfe der Monegassen, die Manchester United ein Remis (4:0, 1:2, 2:2) abringen konnten. An der Spitze der eFootball Championship Pro stehen weiterhin der FC Arsenal und der FC Barcelona, die allerdings die Plätze tauschten. Die Gunners legten im direkten Duell ein Comeback an den Tag und sicherten sich sechs Punkte. Auf eine Auftaktpleite (0:2) reagierten die Londoner mit zwei Siegen (1:0, 4:3).

Die beiden AS aus Rom (gegen Barcelona) und Monaco (gegen Inter) müssen Ende Mai ihr Polster auf die AC Mailand (gegen Arsenal) verteidigen. Der FC Bayern und Manchester United werden derweil wohl Rang drei direkt unter sich ausspielen. Die Finals werden am 24. Juni im K.-o.-System ausgetragen. Die zwei bestplatzierten Teams ziehen direkt ins Halbfinale ein, die restlichen vier Mannschaften müssen ins Viertelfinale.