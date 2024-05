Edersons Saison vorzeitig beendet: Ortega Moreno hütet in zwei "Endspielen" das Tor

Im Showdown um den Premier-League-Titel muss ManCity auf Ederson verzichten. Der Schlussmann fällt aufgrund eines Bruchs der Augenhöhle aus und wird voraussichtlich sowohl am letzten Spieltag als auch im Finale des FA Cup von Stefan Ortega Moreno vertreten.

Wie groß das Vertrauen von Pep Guardiola in Stefan Ortega Moreno ist, wurde am Dienstagabend einmal mehr deutlich. Obwohl Stammtorhüter Ederson nach einem Zusammenprall mit Spurs-Verteidiger Romero aus eigener Sicht wohl hätte weiterspielen können, ersetzte er den Brasilianer in der 69. Minute durch den Ex-Bielefelder.

Während Ederson auf der Bank schimpfte, avancierte sein Ersatzmann zum Matchwinner: Vier Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit verhinderte Ortega Moreno im Eins-gegen-eins mit Heung-Min Son den Ausgleich. "Stefan Ortega Moreno hat uns gerettet, sonst wäre Arsenal Premier-League-Champion", hatte Guardiola nach der Partie im Sky-Interview erklärt.

Mögliche Diskussion über Torwartfrage im FA Cup kommt nicht auf

Durch die Parade kann ManCity am Sonntag mit einem Erfolg über West Ham den vierten Meistertitel in Folge aus eigener Kraft eintüten. Zwischen den Pfosten wird dann erneut Ortega Moreno stehen. Nicht etwa als Belohnung, sondern weil Ederson ausfällt. "Ederson wird aufgrund eines kleinen Bruchs der Augenhöhle die letzten beiden Spiele der Saison verpassen", teilten die Skyblues in einer Pressemitteilung mit. Die "kleine Fraktur der rechten Augenhöhle" sei durch den Zusammenprall mit Romero entstanden.

Citys etatmäßige Nummer eins hätte allerdings ohnehin wohl nur noch am letzten Spieltag das Tor gehütet. Denn Ortega Moreno wäre als Pokaltorwart im FA-Cup-Finale gegen Manchester United (25. Mai) auch im Falle eines fitten Ederson vermeintlich gesetzt gewesen. Eine mögliche Diskussion muss Guardiola aber nun nicht mehr moderieren.