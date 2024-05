eCL:'Jonny' und 'levyfinn' im Achtelfinale - FC-24-Frust bei Gültekin

Zwei deutsche eSportler haben in der eChampions-League-Gruppenphase den Sprung ins Achtelfinale geschafft. Leipzigs Umut Gültekin rundet das DFB-Trio mit Titelchancen ab - er muss allerdings in die Zwischenrunde.

Zwei Niederlagen musste RBLZ-eSportler Gültekin am Sonntag hinnehmen - dabei war er klarer Favorit in Gruppe H. Der deutsche eNationalspieler haderte einmal mehr mit FC 24. Er ließ seiner Unzufriedenheit besonders nach dem 3:4 gegen den Spanier Ignacio Abella freien Lauf: "Wie kann man so ein Spiel rausbringen und sich nicht schämen? Das hat nichts mit eSport zu tun", rief 'RBLZ_Umut' lautstark durch die Londoner Halle - im Livestream war er gut zu vernehmen.

Doch was war überhaupt passiert? 'NachoAbella' besiegte Gültekin in den Schlussminuten durch einen flachen Distanzschuss. Die Verteidiger des Leipzigers waren gut postiert, der Oviedo-Profi schloss mit rotem Timed Finish ab - und trotzdem schlug der virtuelle Ball im RB-Tor ein. Der technisch sehr unwahrscheinliche Gegentreffer ließ 'RBLZ_Umut' mit einem besonderen Wunsch zurück: "Ich würde denjenigen gerne mal kennenlernen, der das programmiert hat."

'RBLZ_Umut' muss nachsitzen - deutsches Duo schon raus

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Gültekin in der Gruppenphase nicht mit oft gezeigter Dominanz auftrat. Zwei seiner vier Partien verlor der Leipziger, mit sechs Punkten belegte er am Ende trotz Favoritenrolle "nur" den zweiten Platz. 'NachoAbella' hingegen schied mit ebenfalls sechs Zählern aus. Einzig die Tordifferenz gab den Ausschlag. 'RBLZ_Umut' trifft am kommenden Wochenende in den Play-offs auf den Belgier Rudi Ekmen - dann geht es um das Achtelfinale.

Erreicht haben dieses aus deutscher Sicht schon Levy Finn Rieck und Jonas Wirth, die sich im Endspiel des VBL Grand Final gegenüberstanden. Besonders Paderborns 'Jonny' präsentierte sich hervorragend, er dominierte Gruppe F mit zwölf Punkten aus vier Begegnungen und einem Torverhältnis von 15:2. Kein anderer eCL-Teilnehmer war so defensivstark wie der deutsche Einzelmeister.

Auch 'levyfinn' konnte seine Gruppe gewinnen, hatte dabei aber etwas mehr Mühe. Gegen den Franzosen Dylan Gozuacik (1:3) kassierte er am zweiten Spieltag eine Niederlage. Umso beeindruckender, dass Rieck dank weiterer zwei Erfolge anschließend nichts mehr anbrennen ließ. Mit dem Israeli Roee Feldman vom BVB hat es ein vierter VBL-Vertreter in die K.-o.-Phase geschafft. Die Segel streichen mussten derweil Marc Landwehr von Bayer Leverkusen und Thomas Ostermaier vom FC Bayern München, die jeweils Vierter ihrer Gruppe wurden.

'Tekkz' und "Iceman" enttäuschen - Niederlande dominant

Erwischt hat es in der Gruppenphase auch einige große internationale Namen: Donovan 'Tekkz' Hunt konnte in Gruppe A am Samstag nur zwei Zähler einfahren und schied recht chancenlos aus. Der Franzose Lucas 'Leks' Lekhal hat die weiterführenden Turnierphasen ebenfalls verpasst, er wurde in der 'Jonny'-Gruppe nur Vierter. Nicht im Top-Trio war zudem der spanische Double-Sieger Nicolas Villalba - der "Iceman" kann seinen eCL-Gewinn von 2022 nicht wiederholen.

Als Nation kollektiv zu überzeugen wusste die Niederlande: Titelverteidiger Emre Yilmaz ließ mit vier Siegen in vier Spielen in Gruppe H keinerlei Zweifel am Achtelfinal-Einzug aufkommen. Eindhoven-Teamkollege und Weltmeister Manuel Bachoore blieb in Gruppe E verlustpunktfrei. Ajax-Profi Levi de Weerd musste zwar eine Pleite und ein Remis hinnehmen, er setzte sich aber dennoch gegen seine vier Kontrahenten durch. Amsterdam-Kamerad Paulo 'PHzin' Chaves vertritt zwar nicht die eOranje, dafür aber immerhin die Eredivisie - und auch der Brasilianer avancierte zum Gruppensieger.

Im Achtelfinale wartet 'Jonny' auf den Zwischenrunden-Sieger aus Gozuacik gegen Lucio Vecchione. Rieck hingegen muss gegen den Gewinner des Duells zwischen Feldman und Luca Guarino antreten. Sollte Gültekin seine Play-off-Begegnung mit Ekmen für sich entscheiden, würde in der Runde der letzten 16 'ManuBachoore' auf ihn warten - sein Weltmeister-Nachfolger. Alle Spiele und Ergebnisse der eChampions League 2024 findet ihr in unserer Übersicht.