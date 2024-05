eCL: BVB und Bayern dabei - deutsche eSportler mit Losglück

In der eChampions League steht am kommenden Wochenende die Gruppenphase an - inklusive eSportlern vom BVB und FC Bayern. Die Auslosung hat es mit den deutschen Vertretern gut gemeint.

Borussia Dortmund hat das Finale der Champions League erreicht, der FC Bayern München kann am Mittwochabend nachziehen. Parallel zum starken Abschneiden der deutschen Klubs in der Königsklasse dürfen auch eSportler des BVB und FCB von Europas Krone träumen. Warum? Weil ihre Teilnahme an der eChampions League in FC 24 auch an die Leistungen der Fußball-Mannschaften geknüpft war.

Den acht Champions-League-Viertelfinalisten stand jeweils ein Startplatz im eSport-Pendant zu. Real Madrid, der FC Arsenal und der FC Barcelona nahmen diese Gelegenheit allerdings nicht wahr. Manchester City hatte über den Gewinn der ePremier League bereits zwei Tickets gesichert.

Der BVB wiederum nominierte wenig überraschend den Israeli Roee Feldman, der beim VBL Grand Final erst im Viertelfinale am RBLZ-Profi Umut Gültekin gescheitert war. Für den FC Bayern geht Thomas Ostermaier ins Rennen, der in der Zwischenrunde der deutschen Einzelmeisterschaft ebenjenem Feldman unterlag.

Gültekin gegen Außenseiter, Weltmeister für den FCB

Anders als Dortmund und München hatten die restlichen vier VBL-Vertreter in der eChampions League keinen Vereins-Freifahrtschein: Besagter Gültekin, sein Teamkollege Levy Finn Rieck, der deutsche Meister Jonas Wirth und Leverkusens Marc Landwehr qualifizierten sich (e)sportlich via VBL Grand Final. Die Auslosung der Gruppen meinte es gut mit ihnen, sie stehen allesamt vor durchaus lösbaren Aufgaben.

'RBLZ_Umut' ist einziger Turnier-Mitfavorit in Gruppe H. Der Leipziger tritt gegen den Spanier Ignacio Abella, den Franzosen Ilias Rhazzaz, den Schotten Marc Marley und den Tschechen Dominik Cermak an. Paderborns 'Jonny' hat mit Lucas Lekhal und Luca Guarino zwei dickere Bretter zu bohren - er geht aber dennoch favorisiert in die Gruppenphase. Anders ist das schon bei Bayerns 'xThomas_om'.

Mit Weltmeister Manuel Bachoore und Frankreichs Serien-Titelträger Julien Perbal muss er gegen zwei große Namen ran. Ostermaier ist zudem in der einzigen Gruppe, in der sechs statt fünf Spieler um den Einzug in die weiteren Runden kämpfen. Riecks ärgster Kontrahent hingegen ist der spanische Double-Sieger Nicolas Villalba, Landwehr muss unter anderem gegen FC-Pro-Open-Champion Paulo Chaves aka 'PHzin' ran.

Da jedoch das beste Trio pro Gruppe den Traum vom FC-24-Henkelpott wahrt, ist mit deutschen eSportlern in der K.-o.-Phase zu rechnen. Der jeweils Erstplatzierte zieht direkt ins Achtelfinale ein, die Zweiten und Dritten duellieren sich zuvor in den Play-offs. Die weiteren Runden finden am 18. und 19. Mai statt, ehe das stärkste Oktett dieser eChampions-League-Saison am 29. Mai in London das Finale bestreitet.

Alle eCL-Gruppen im Überblick

Gruppe A

Donovan Hunt (England/Manchester City)

Ander Tobal (Spanien/Real Valladolid)

Andrea Montanini (Italien/FC Lorient)

JP Sleator (Irland/University College Dublin AFC)

Rudi Ekmen (Belgien/Club Brügge)

Gruppe B

Lucio Vecchione (Italien/AC Monza)

Levi de Weerd (Niederlande/Ajax Amsterdam)

Jayden Groden (Schottland/Brighton & Hove Albion)

Andreas Aarstad (Norwegen/Raufoss IL)

Andoni Martin (Spanien/Atletico Madrid)

Gruppe C

Emre Yilmaz (Niederlande/PSV Eindhoven)

Matias Bonanno (Argentinien/Manchester City)

Roee Feldman (Israel/Borussia Dortmund)

Francesco Allocca (Italien/AC Florenz)

Domas Burba (Litauen/FK Zalgiris)

Gruppe D

Marc Landwehr (Deutschland/Bayer Leverkusen)

Paulo Chaves (Brasilien/Ajax Amsterdam)

Danilo Pinto (Italien/Juventus Turin)

Georgi Georgiev (Bulgarien/Levski Sofia)

Ismail Yerinde (Türkei/Fenerbahce SK)

Gruppe E

Thomas Ostermaier (Deutschland/FC Bayern München)

Manuel Bachoore (Niederlande/PSV Eindhoven)

Julien Perbal (Frankreich/FC Lorient)

Daniel Fernandes (Portugal/FC Cadiz)

Adam Marczak (Polen/Rakow Tschenstochau)

Ivanilson Lopes (Luxemburg/FC Atert Bissen)

Gruppe F

Jonas Wirth (Deutschland/SC Paderborn)

Luca Guarino (Italien/FC Turin)

Lucas Lekhal (Frankreich/Olympique Lyon)

Jesse Kosamo (Finnland/AC Oulu)

Joao Lourenco (Portugal/FC Famalicao)

Gruppe G

Levy Finn Rieck (Deutschland/RB Leipzig)

Nicolas Villalba (Argentinien/FC Sevilla)

Dylan Gozuacik (Frankreich/Olympique Lyon)

Kamil Soszynski (Polen/Jagiellonia Bialystok)

Shaun Galea (Malta/Hamrun Spartans)

Gruppe H

Umut Gültekin (Deutschland/RB Leipzig)

Ignacio Abella (Spanien/Real Oviedo)

Marc Marley (Schottland/Brighton & Hove Albion)

Ilias Rhazzaz (Frankreich/Paris St. Germain)

Dominik Cermak (Tschechien/Sparta Prag)