Eberl: "Wir haben heute eine Duftmarke gesetzt"

Für RB-Coach Marco Rose und Leipzigs Geschäftsführer Max Eberl bedeutet der klare Einzug ins DFB-Pokal-Finale eine Premiere. Dabei gefiel den beiden besonders die spielerische Art und Weise der Akteure auf dem Rasen.

4:0 zur Pause, 5:1 am Ende - und das nach längerer Unterzahl in Abschnitt zwei: RB Leipzig qualifizierte sich am Dienstagabend eindrucksvoll zum bereits dritten Mal in Serie für das DFB-Pokal-Endspiel - und schon zum vierten Mal in fünf Jahren.

Was für etablierte Kräfte wie Willi Orban schon zur Gewohnheit geworden ist, bedeutet für die erst während der Saison gekommenen Marco Rose und Max Eberl eine Premiere. Sowohl der RB-Coach als auch der neue Geschäftsführer Sport bei RBL standen noch nie im Finale - und zeigten sich nach diesem 5:1 beim SC Freiburg vor dem "Sky"-Mikrofon komplett zufrieden.

"Die Energie und die Schärfe"

"Es war wirklich beeindruckend, emotional auf allen Ebenen", gab zum Beispiel Max Eberl zu Protokoll. Und Rose befand, dass ihn vor allem "die Konsequenz im Umschalten, vor allem unsere Umschaltmomente, die Power und die Konsequenz beim Spiel gegen den Ball" imponiert hatte.

Das alles war gepaart mit einer schwachen Abwehrvorstellung der heimischen Breisgauer der Schlüssel zum Sieg, der quasi schon mit dem klaren 4:0-Pausenstand festgestanden hatte.

Unter den Spielern - darunter der bärenstarke Dani Olmo (ein Tor, drei Vorlagen) - machte sich natürlich ebenfalls pure Freude breit, was Konrad Laimer gerne unterstrich: "Man hat gesehen, wie gut wir Fußball spielen können, wenn wir es gemeinsam machen. Man hat auch die Energie gemerkt, wir haben viele Zweikämpfe gewonnen. Die Energie und die Schärfe, die in den letzten Wochen vielleicht gefehlt hat, war heute zu sehen."

Erneut Freiburg: "Die Brisanz können wir nicht wegdiskutieren"

Diese Tugenden sollen nun auch am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) an den Tag gelegt werden, wenn die in der Bundesliga mit 54 Zählern auf Rang 5 stehenden Leipziger direkt wieder in Freiburg gastieren und dem aktuellen Vierten (56 Punkte) vier Spieltage vor Saisonende das Ticket für die Champions-League-Gruppenphase 2023/24 noch streitig machen wollen.

"Am Samstag wollen wir einen großen Schritt Richtung Champions League machen", richtete auch Eberl schnell den Blick voraus. "Wir haben heute eine Duftmarke gesetzt. Das Gleiche müssen wir am Samstag wieder machen und neu dagegenhalten."

Gerade weil die Breisgauer nach dieser Abreibung sicherlich motiviert sein werden und außerdem dieses Duell im zweiten Abschnitt eine gewisse Brisanz in sich geborgen hatte (Rote Karte gegen Josko Gvardiol, Münzwurf eines SCF-Anhängers auf den Kopf von André Silva). "Die Brisanz können wir nicht wegdiskutieren. Freiburg will sicher wieder was gutmachen, es ist auch eine Art Endspiel um die Champions League", sagte RB-Coach Rose und ging nochmals kurz auf den unschönen Moment mit dem 2-Euro-Stück ein: "Es ist ein tolles Stadion mit tollen Fans, trotzdem hatten wir den einen Vorfall - und das darf natürlich nicht sein. Aber das sind ja nur ganz wenige."