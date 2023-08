Ebenfalls qualifiziert: Lys komplettiert ein deutsches Quintett

Nach Laura Siegemund hat auch Eva Lys bei den US Open die Qualifikationshürden übersprungen und steht in Flushing Meadows erstmals im Hauptfeld. Zuvor hatte sie erst einmal bei einem Grand Slam die erste Hauptrunde erreicht.

Lys besiegte am Samstag die US-Amerikanerin McCartney Kessler souverän mit 6:2, 6:1. Die Hamburgerin hat damit als fünfte deutsche Tennisspielerin bei der diesjährigen Auflage der US Open das Hauptfeld erreicht und trifft dort auf die US-Amerikanerin Robin Montgomery.

Für die 21-jährige ist es das zweite Mal, dass sie sich bei einem Grand-Slam-Turnier über die Qualifikation in die Hauptrunde gekämpft hat, bei den US Open ist es das erste Mal. Dieses Jahr hatte Lys sich bereits bei den Australian Open erfolgreich in der Qualifikation behauptet und die erste Runde erreicht.

Zuvor hatte Siegemund (35) in der dritten Qualifikationsrunde mit 1:6, 6:0, 6:3 gegen die Französin Océane Dodin gewonnen, ihre Erstrundenaufgabe hat es mit der an Nummer 6 gesetzten US-Amerikanerin Cori Gauff in sich. Über ihre Weltranglistenpositionen stehen Tatjana Maria, Anna-Lena Friedsam und Tamara Korpatsch direkt in der Runde der besten 128. Die US Open beginnen am Montag.