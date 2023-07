EA und RB Leipzig sind Exklusiv-Partner - Red Bull Arena in EA SPORTS FC 24

Electronic Arts (EA) hat am Mittwoch eine Partnerschaft mit RB Leipzig bekannt gegeben. Der Entwickler erhält exklusive Marketing-Lizenzen für EA SPORTS FC 24 - und darf das Stadion der Sachsen abbilden.

Die Red Bull Arena wird auch in EA SPORTS FC 24 enthalten sein. EA SPORTS/kicker eSport

Der Publisher wird "Official Supplier" des Bundesligisten. Was das im Detail bedeutet, geht aus der Pressemitteilung nicht hervor. Der geschlossene Vertrag zwischen EA und RB Leipzig besitzt eine zweijährige Laufzeit bis zum 30. Juni 2025. Die Partnerschaft umfasst exklusive Marketing-Lizenzen für Fußball-Simulationen auf allen Plattformen. Darüber hinaus sicherte sich EA die Lizenz zur Verwendung der Leipziger Red Bull Arena auf Konsolen und PC für EA SPORTS FC 24 - das RB-Stadion war schon in FIFA 23 enthalten.

"RB Leipzig ist ein besonderer Verein. Diese Partnerschaft unterstreicht EA SPORTS' Engagement, kontinuierlich die authentischsten interaktiven Fußballerlebnisse der Welt anzubieten", wird EA SPORTS FC' Vizepräsident David Jackson zitiert. "Wir freuen uns, unsere Verbindung zum deutschen Fußball zu vertiefen. Einem Bereich von The World's Game, der ein wesentlicher Teil unserer langen und erfolgreichen Geschichte ist."

eSport spielt "zentrale Rolle" beim Triple-Sieger

Auf Leipziger Seite betonte Chief Commercial Officer Matthias Reichwald die "zentrale Rolle", die der eSport im Verein spiele. Die RBLZ haben in FIFA 23 das Triple aus VBL Club Championship, DFB-ePokal und FIFAe Club World Cup gefeiert. "Wir wollen den Bereich Gaming für unsere jungen Zielgruppen weiter ausbauen und freuen uns, mit EA SPORTS hier in den kommenden Jahren den perfekten Partner an unserer Seite zu haben", meinte Reichwald.