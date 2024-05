EA SPORTS FC 24 mit PlayStation-Plus-Abo bald kostenlos

Playstation-Plus-Abonnenten können die Europameisterschaft 2024 nicht nur verfolgen - sondern selbst nachspielen. EA SPORTS FC 24 wird ab dem 7. Mai über den Service kostenlos erhältlich.

Mit dem Team of the Season läuft derzeit die größte und längste FUT-Promo überhaupt - am Freitagabend wird das Bundesliga-TOTS veröffentlicht. Passend dazu ist EA SPORTS FC 24 eines von vier Spielen, die bald kostenlos via PlayStation Plus zur Verfügung stehen werden. Zwischen dem 7. Mai und dem 17. Juni kann die Fußball-Simulation ohne Aufpreis über die Abo-Kosten hinaus heruntergeladen werden.

PlayStation Plus kostet in der Basis-Version "Essential" monatlich 9 Euro und kann jederzeit gekündigt werden. Wer EA SPORTS FC 24 also im Herbst seiner Laufzeit noch spielen möchte, für den könnte sich ein einziger Monat lohnen. Denn der Titel ist auf den meisten Plattformen aktuell immer noch deutlich teurer.

EM-Modus kommt für FC 24

Außer dem Team of the Season erwartet die Gamer im Sommer auch die Möglichkeit, die anstehende Fußball-Europameisterschaft selbst nachzuspielen. EA SPORTS veröffentlicht zur EURO 2024 kostenlosen Zusatzinhalt inklusive des Turnier-Modus und der Nationalteams. Auf diesen Inhalt werden PlayStation-Plus-Abonnenten, die sich FC 24 ab dem 7. Mai herunterladen, ebenso Zugriff haben.

Unter den vier Mai-Spielen des Services befinden sich außerdem die Action-Abenteuer Ghostrunner 2 und Tunic sowie die Ego-Shooter-Erweiterung Destiny 2: Lightfall. Bis zum 6. Mai können derweil noch Immortals of Aveum, Minecraft Legends und Skul: The Hero Slayer der Spiele-Bibliothek hinzugefügt werden. Ersteres stammt wie FC 24 von EA und gilt als einer der größten kommerziellen Flops des Publishers. Umsonst einen Blick in ein seltenes finanzielles EA-Debakel werfen zu können, dürfte sich lohnen.