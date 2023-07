EA SPORTS FC 24: Erling Haaland offiziell als Cover-Star enthüllt

Es hatte bereits entsprechende Leaks gegeben, nun ist es offiziell: Erling Haaland wird Cover-Athlet für EA SPORTS FC 24.

Erling Haaland hat es geschafft. Nein, nicht etwa sein Torrekord in der Premier League ist gemeint. Der Norweger ist Cover-Athlet für EA SPORTS FC 24. Dies enthüllte der Entwickler am Donnerstag während eines großen Events in Amsterdam, nachdem Leaks diese Wahl bereits im Voraus hatten vermuten lassen.

Mbappé nach Hattrick abgelöst

Damit folgt Manchester Citys Toptorjäger auf Kylian Mbappé. Der Franzose war die letzten drei Jahre Aushängeschild des Covers für FIFA 21, FIFA 22 und FIFA 23, hat nun aber zumindest vorerst ausgesorgt. Möglich macht dies vermutlich auch seine sportlich derzeit ungewisse Situation. Sein Vertrag bei Paris St. Germain läuft im Sommer 2024 aus, eine Verlängerung scheint unwahrscheinlich. Möchte PSG von dem massiven Investment, das einst für Mbappé anfiel, einen Teil wieder einnehmen, bliebe nur noch die aktuelle Transferphase.

Deutlich gefestigter ist die Situation Haalands, der vor einem Jahr von Borussia Dortmund zu den Skyblues wechselte und sich im Starensemble von Pep Guardiola grandios einfand. In 46 Spielen in Premier League und Champions League gelangen ihm satte 48 Tore, besagten Rekord in der höchsten englischen Liga eingeschlossen. Seine Rolle als neuer Markenbotschafter bei EA SPORTS hat er sich somit redlich verdient.