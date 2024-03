Drittligist Saarbrücken will noch mal überraschen

Es ist für beide eine riesige Chance: Am Dienstagabend steht das Viertelfinale im DFB-Pokal zwischen dem FC Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach an.

Die Saarbrücker spielen in der dritten Liga, die Gladbacher in der ersten. Für Saarbrücken wäre ein Sieg also eine Sensation. Die Gladbacher gelten als die Favoriten.

Sie könnten sogar schon ein bisschen aufs Finale hoffen. Denn schafft es Gladbach ins Halbfinale, würde die Mannschaft auf Zweitligist Kaiserslautern treffen. Damit wäre sie wieder klarer Favorit.

Meistens gibt es im Viertel- und Halbfinale des DFB-Pokals schwierigere Gegner. Dieses Jahr sind aber Top-Mannschaften wie Bayern, Dortmund oder Leipzig früh ausgeschieden. Es waren übrigens die Saarbrücker, die die Bayern geschlagen haben.

Das Spiel sollte bereits vor mehreren Wochen stattfinden. Da ist es aber ausgefallen. Der Platz war damals unbespielbar nach zu viel Regen.