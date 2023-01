Drittliga-Rekordtorschütze Fink verlässt Nöttingen gen Landesliga

Nach nur einem knappen halben Jahr trennen sich die Wege von Anton Fink und dem FC Nöttingen wieder. Der Angreifer wechselt aus der Oberliga Baden-Württemberg in die Landesliga Mittelbaden.

Anton "Toni" Fink verlässt den FC Nöttingen. Wie der Oberligist in einer Meldung schreibt, habe man dem Wunsch von Fink stattgegeben und den ursprünglich bis Ende der Saison 22/23 datierten Vertrag vorzeitig zum Jahresende aufgelöst. Erst im Sommer hatte der FCN den Transfercoup um Fink vermeldet.

Der heute 35-Jährige, der beim TSV 1860 München ausgebildet wurde, hält mit insgesamt 136 Toren aus 324 Partien für die SpVgg Unterhaching, den VfR Aalen, den Chemnitzer FC und dem Karlsruher SC den Rekordwert für Liga drei. In der zweiten Bundesliga kam er in 77 Partien auf 14 Treffer für den KSC. Beim aktuellen Tabellenzwölften der Oberliga Baden-Württemberg, dem FC Nöttingen, kam Fink in der bisherigen Runde zu 17 Einsätzen, erzielte dabei drei Tore. Vor allem im Herbst lief es beim FCN aber nicht mehr rund, das Team ging mit einer Negativserie von fünf Niederlagen in Folge in die Winterpause.

Wie es für den 35-jährigen Angreifer weitergeht, steht inzwischen auch fest: Fink wechselt nach Informationen der "Pforzheimer Zeitung" als spielender "Co" zum Verein an seinem Wohnort, dem 1. FC 08 Birkenfeld. Der geht in der Landesliga Mittelbaden an den Start, steht dort mit nur zwei Siegen aus 19 Partien auf dem letzten Tabellenplatz. Birkenfeld kann also Finks Tore gut gebrauchen, um den Sturz in die Kreisliga noch abzuwenden.