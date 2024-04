Dritte Overtime: Ronning entscheidet am Pulverturm - Bruggisser schockt Titelverteidiger

Dank eines 3:2-Erfolgs nach Overtime im Spiel zwei des Play-off-Halbfinals am Mittwochabend setzt DEL-Hauptrundenchampion Bremerhaven Titelverteidiger München bereits gehörig unter Druck. In Straubing wurde die Partie erst in der dritten OT entschieden.

Beide Partien begannen ähnlich: mit einem Eigentor. War es in München Emil Johansson, der einen Schuss von Colt Conrad mit dem Schlittschuh ins eigene Tor bugsierte (14.), fälschte in Straubing derweil Korbinian Geibel einen Schuss von Philip Samuelsson ins eigene Tor zur Straubinger Führung ab (15.).

111. Minute: Ronning entscheidet historische Partie

Das war es allerdings - zunächst - an Gemeinsamkeiten. Denn obwohl die ohne Parker Tuomie und den gesperrten Cody Lampl angetretenen Tigers die erste Spielhälfte bestimmten, zeigten sich die Eisbären wieder einmal eiskalt: Jonas Müller (38.) und Leonhard Pföderl (40.) mit einem Doppelschlag sowie Blaine Byron (44.) früh im Schlussabschnitt brachten den Favoriten mit 3:1 in Führung.

Die Niederbayern bewiesen indes Moral. Joshua Samanski schloss einen sehenswerten Angriff der Hausherren zum Anschlusstreffer ab (50.), Cole Fonstad sorgte nach kleinem Solo für das umjubelte 3:3 (56.). Und so ging das Spiel in die Overtime, in der die Entscheidung erst nach exakt 110:20 Minuten - also in der dritten Overtime - fallen sollte. Ty Ronning traf mit einem verdeckten Schuss zum 4:3-Endstand. Es war die drittlängste Partie der Liga-Geschichte.

Nach Münchner Doppelschlag: Bruggisser entscheidet

In München blieb Bremerhaven zunächst eiskalt - vor allem im Powerplay: Miha Verlic stellte in der 26. Minute auf 2:0. Nach dem 3:0 für Fischtown im Spiel eins waren wenig später 90 Minuten in der Halbfinalserie gespielt, ohne dass der Titelverteidiger ein Tor erzielt hätte. Doch dies ändere sich wenig später: Einen wunderbaren Spielzug schloss Markus Eisenschmid zum 1:2 aus Münchner Sicht ab (34.). Noch vor Drittelende sorgte Maximilian Daubner für den Ausgleich (37.).

So stand es auch nach 60 Minuten, sodass - nun wieder genau wie in Straubing - die Overtime entscheiden musste. Hier war es Bremerhavens dänischer Nationalspieler Phillip Bruggisser, der die Partie nach einem durchsetzungsstarken Solo über die rechte Seite mit einem Schuss lange Eck zugunsten des DEL-Vorrundenchampions entschied. Gespielt waren exakt 73:09 Minuten.

Die dritten Spiele der beiden Halbfinals finden am Freitag statt - um 19 Uhr in Bremerhaven, um 19.30 Uhr in Berlin. Die beiden Heimteams könnten die Serien damit bereits auf ein womöglich vorentscheidendes 3:0 stellen.