Drei Spiele, Drei Siege: Deutsche U 19 gewinnt Vier-Nationen-Turnier

Die deutsche U 19 hat auch ihr drittes Spiel im Vier-Nationen-Turnier gewonnen und sich so souverän den Turniersieg gesichert. Das Team von Trainer Hannes Wolf schlug die Auswahl der Niederlande mit 4:1.

Nach den 6:1 und 2:1 Erfolgen der deutschen U-19-Auswahl gegen die Slowakei und Portugal ging es im Spiel gegen die Niederlande um den Sieg des Vier-Nationen-Turniers. Die Niederlande gingen mit einem Sieg gegen die Portugiesen und einer Niederlage gegen die Slowakei in das Duell.

Klare Verhältnisse zur Pause

Die 370 Zuschauer im Stiavnicky-Stadion sahen einen starken Start der Deutschen, bereits in der sechsten Minute traf Kwadwo Baah vom FC Watford zur frühen Führung. Gut zehn Minuten später kam die U 19 der Oranje durch Emanuel Emegha zu Ausgleich, den Armindo Sieb vom FC Bayern in der 20. Minute konterte und mit seinem dritten Tor für die deutschen Junioren auf 2:1 erhöhte. Der Freiburger Robert Wagner traf in der 40. Minute zum 3:1 Pausenstand.

Deutschland beendet Spiel in Unterzahl

Auch im zweiten Durchgang war die deutsche Elf das bessere Team. Youssef Amyn, bei Viktoria Köln unter Vertrag, sorgte in der 60. Minute mit seinem Treffer zum 4:1 für die Vorentscheidung. Der Platzverweis des deutschen Mittelfeldspielers Jens Castrop in der 84. Minute änderte nichts mehr am Endergebnis.

Das Team von Coach Hannes Wolf kann nach diesem Souveränen Erfolg mit breiter Brust in die EM-Qualifikation im November gehen, hier trifft man auf die Junioren-Teams der Färöer Inseln, von Russland und Gastgeber Griechenland.