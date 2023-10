Drei Spiele auf einem Fleck: Darum wurde der DFB-Auftritt gegen Mexiko verschoben

Die Reise der deutschen Nationalmannschaft in die Vereinigten Staaten hat über den Auftritt gegen die US-Auswahl (3:1 in Hartford, Connecticut) weiter nach Philadelphia geführt - und dort zu einer Verzögerung vor dem Duell mit Mexiko. Warum? Weil noch mehr Sport und ein gewaltiges Autoaufkommen angesagt war.

Spielort Lincoln Financial Field in Philadelphia: Rund herum war an diesem Tag einiges geboten. AFP via Getty Images

Wenn das DFB-Team in Deutschland ein Test- oder Pflichtspiel austrägt, dann darf getrost angemerkt werden: Während diesen Stunden finden im direkten Umfeld der Austragungsstätte keine andere größere Veranstaltung statt.

In den Vereinigten Staaten von Amerika ist das anders - wie die deutsche Nationalmannschaft mitsamt der abertausenden Zuschauer aus den USA, aus Mexiko oder auch aus Deutschland an diesem Mittwoch (MESZ) selbst hautnah miterleben durfte.

So wurde der Anstoß des Tests gegen die mexikanische Auswahl frühzeitig - weit über eine Stunde vor regulär angesetztem Anpfiff - von 2 Uhr auf 2.15 Uhr MESZ verschoben. Warum? Weil eben nicht nur dieses Fußballspiel zwischen Deutschland und Mexiko im Lincoln Financial Field, dem Stadion der Philadelphia Eagles aus der National Football League (NFL) mit über 60.000 Plätzen, stieg. Sondern noch mehr.

Fußball, Baseball, Eishockey

So waren im US-Sport an diesem Abend (Ortszeit) auch noch zwei wichtige Duelle aus anderen Sportarten angesagt: In der National Hockey League (NHL) standen sich die Philadelphia Flyers und die Vancouver Canucks in der Multifunktionsarena Wells Fargo Center mit einem Fassungsvermögen von knapp 20.000 Zuschauerplätzen gegenüber (Startschuss 0 Uhr MESZ). Und in der Major League Baseball (MLB) kam es im mit über 40.000 Sitzplätzen ausgestatteten Citizens Bank Park zum Play-off-Duell der Philadelphia Phillies mit den Arizona Diamondbacks (2.07 Uhr MESZ) - quasi zeitgleich zum Auftritt der DFB-Elf.

Das Besondere bei den drei Spielstätten: Sie alle liegen quasi nur einen Steinwurf beieinander im sogenannten South Philadelphia Sports Complex, einem eigens für solche Veranstaltungen angelegten Bereich mit Sportstätten, vielen Zufahrtstraßen und unzähligen Parkplätzen. Deswegen wurde aufgrund von erhöhtem Anreiseaufkommen - extrem viele Fans der jeweiligen Sportevents waren mit Autos gekommen - das zweite Deutschland-Länderspiel unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann (3:1 beim Debüt gegen die USA) etwas nach hinten verlegt.