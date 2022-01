Drei Neue am Tivoli: Seaton führt das Trio an

In der Liga hinkt Aachen hinterher, die Alemannia hat daher am letzten Tag auf dem Transfermarkt ordentlich zugeschlagen. Drei Neue hat der West-Regionalligist am Montag vorgestellt.

In Aue wurde er getestet und für zu leicht befunden, in Aachen haben die Verantwortlichen bei Michael Seaton zugegriffen. Der Stürmer, der Anfang des Jahres bei Erzgebirge auf dem Zettel stand und sich im Training zeigen durfte, hat nun bei der Alemannia einen Vertrag unterschrieben, wie der Regionalligist am Montag mitteilte.

Seaton wechselt vom Nord-Regionalligisten BSV Schwarz-Weiß Rehden zu den abstiegsgefährdeten Alemannen an den Tivoli. Der Mittelstürmer traf für Rehden achtmal in 14 Spielen und gab vier Vorlagen. Vor seinem Engagement in Rehden spielte der 25-Jährige 22-mal für Viktoria Köln in der 3. Liga (zwei Tore).

Erat bringt Zweitliga-Erfahrung mit

Neben Seaton hat Aachen auch Mittelfeldspieler Tugrul Erat von Ligakonkurrent Rot-Weiß Oberhausen unter Vertrag genommen. "Tugrul hat uns in unseren gemeinsamen Gesprächen davon überzeugt, dass er den von der Alemannia eingeschlagenen Weg um jeden Preis mitgehen will", erklärte Geschäftsführer Sascha Eller. Und der 29-Jährige bringt reichlich Erfahrung mit. 34-mal lief er für Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga auf, achtmal für den MSV Duisburg, für den er zudem 22 Drittliga-Partien bestritt.

Losic ergänzt das Torhüter-Team

Neu an der Krefelder Straße ist auch Luka Losic, der sich für einen Vertrag empfehlen konnte. "Luka hat uns im Training sowohl durch seine Art und Weise als auch sportlich überzeugt. Wir freuen uns, ihn bei der Alemannia begrüßen zu dürfen", sagte Trainer Fuat Kilic. Der zuletzt vereinslose Keeper hat "uns durch sein Auftreten vermittelt, dass er für die Herausforderung hier bei der Alemannia brennt“, so Eller.