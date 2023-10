Drei Highlight-Spiele: Bundesliga vor neuem Zuschauer-Rekord

Die Länderspielpause der Männer macht es möglich: Gleich drei Mannschaften der Frauen-Bundesliga ziehen an diesem Wochenende, dem vierten Bundesliga-Spieltag, in die großen Arenen um. Ein neuer Rekord winkt.

Meister Bayern München trägt sein Spiel gegen Eintracht Frankfurt in der Allianz-Arena aus, Aufsteiger RB Leipzig verlässt sein kleines Stadion am Cottaweg und empfängt Vizemeister VfL Wolfsburg in der Red Bull Arena. Und die Fußballerinnen von Werder Bremen dürfen zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres im Weserstadion spielen. Gegner am Samstag (14 Uhr) ist der 1. FC Köln.

Bremen will es besser machen als bei der Premiere

Und obwohl diese Partie aus sportlicher Sicht kein Spitzenspiel ist, haben die Bremer schon 18.000 Tickets verkauft und hoffen am Samstag auf mehr als 20.000 Fans. Schon im vergangenen Jahr hatte Werder beim Umzug von Platz 11 ins benachbarte Stadion regen Zuspruch auf den Rängen bekommen: Zur Partie gegen den SC Freiburg strömten am 26. November 2022 genau 20.417 Zuschauer ins Weserstadion. "Jetzt freuen wir uns enorm auf das zweite Spiel. Diesmal wollen wir gewinnen", betont Nina Lührßen, die bei der Premiere im Weserstadion mit ihrem sehenswerten Führungstreffer per Freistoß die Gastgeberinnen in Führung geschossen hatte. Am Ende unterlag Werder dem SC Freiburg mit 1:2.

Wir müssen bereit sein, egal, ob es in der Allianz Arena oder in Essen ist. Bayern-Trainer Alexander Straus

Die Spielerinnen des FC Bayern feiern indes Bundesliga-Premiere in der Allianz Arena. Bislang durften sie in der Champions League dreimal (gegen Paris Saint Germain, Barcelona und Arsenal) ins große Stadion umziehen. Für die Partie gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (18 Uhr) hat der Meister und aktuelle Bundesliga-Dritte schon 15.000 Karten abgesetzt. "Ich freue mich immer, in der Allianz Arena zu spielen, vor allem wenn viele Zuschauer kommen. Das macht einfach Spaß", erzählt Bayerns Nationalspielerin Lea Schüller.

Trainer Alexander Straus sieht es weniger emotional: "Für uns ist es ein Fußballspiel. Wir müssen ausblenden, dass außen herum viel passiert. Bei den Champions-League-Spielen war außerhalb viel los. Wir müssen bereit sein, egal, ob es in der Allianz Arena oder in Essen ist. Wir müssen das Spiel spielen und nicht den Ort."

RB erstmals in der großen Arena - Neuer Zuschauer-Rekord fast schon ein Selbstläufer

Auch für Aufsteiger RB Leipzig stellt das Spiel am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg in der Red Bull Arena eine Premiere dar. Der Aufsteiger erwartet mindestens 10.000 Anhänger gegen den aktuellen Tabellenführer, der alle drei Saisonspiele gewann. RB gewann bislang eine Partie (gegen Essen) und kassierte zwei Niederlagen (in Köln und Frankfurt).

Auch dank dieser drei Highlight-Spiele wird an diesem Wochenende aller Voraussicht nach ein neuer Zuschauer-Rekord in der Bundesliga aufgestellt. Bislang liegt die Bestmarke bei 43.697 Zuschauern am 18. Spieltag der Vorsaison am 23. April, als allein zum Spiel 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt 38.365 Fans ins RheinEnergieStadion kamen.